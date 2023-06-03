Фабьен Клод: «По физическим кондициям я мог бы претендовать на топ-5. Моя цель – стать олимпийским чемпионом Милана-2026»

Французский биатлонист Фабьен Клод назвал своей целью победу на Олимпиаде-2026 в Милане.

В минувшем сезоне Клод стал чемпионом мира в мужской эстафете и стал 10-м в общем зачете Кубка мира.

– Как оцените свое 10-е место на Кубке мира?

– Я доволен. Для меня войти в топ-10 – это новый шаг в карьере. И в нем нет неожиданности. Теперь я планирую попасть в топ-5 и, возможно, выше. Возможностей для прогресса у меня еще достаточно.

По физическим кондициям я мог бы претендовать на пятерку лучших, но сегодня мне не хватает стабильности в стрельбе. При этом медленно, но верно рассчитываю добиться поставленных целей.

– Один из дальнейших целей – первая победа в личной гонке?

– Конечно! Я был близок к этому, особенно два года назад, когда дважды поднимался на подиум. Многие стали предрекать первую победу, и меня это сбило. В конце сезона я провалился на фоне чрезмерных ожиданий, не смог с ними справиться.

Но в то время, когда я дважды брал подиум, я был менее силен, нежели сегодня. Так что надежды есть.

– Есть ли у вас другие ближайшие или долгосрочные цели?

– Я не ставлю целей на сезон, веду подготовку глобальнее. Сейчас я хочу определиться с планом работы, который позволит добиться прогресса в преддверии Олимпиады-2026.

Моя цель – стать олимпийским чемпионом в Милане. Неважно, в какой гонке. Я приложу все силы ради этого, – ответил 28-летний спортсмен.