Черезов о лишении Мухамедзянова зарплаты в сборной: «Очень неприятная ситуация. У спортсмена век короткий, не так много лет, чтобы обеспечить себя и семью»

Иван Черезов назвал неприятной ситуацию с лишением Ильназа Мухамедзянова зарплаты сборной.

выступает за Удмуртию, федерацию биатлона которой возглавляет Черезов.

– Везде по-разному, но у нас в регионе получают на порядок меньше, по сравнению с федеральными зарплатами сборника, – объяснил Черезов Sports.ru. – Контракт со спортсменом-зимником подписывается с 1 июня, на основании результатов, которые он показал прошедшей зимой. В среднем это получается 40-50 тысяч, если речь о топовом спортсмене. У остальных – ниже.

– Вы видели заранее списки тех, кто будет получать зарплату в ЦСП?

– Нет, конечно. Их составляет СБР, потом отправляет в ЦСП. У региональных федераций такой информации нет.

– Вы же сами недавно бегали. Представляете, какого это: быть в сборной, но остаться без зарплаты?

– Это очень неприятная ситуация. У спортсмена век короткий, не так много лет, чтобы обеспечить себя и семью. Ты вроде бы показываешь достойный результат, попадаешь в сборную, и вдруг оказывается, что для федеральной зарплаты этого недостаточно. Как тут не расстроиться? – сказал призер Олимпийских игр.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне