Черезов о лишении Мухамедзянова зарплаты в сборной: «Очень неприятная ситуация. У спортсмена век короткий, не так много лет, чтобы обеспечить себя и семью»

Теги Иван Черезов сборная России Ильназ Мухамедзянов деньги Биатлон

Иван Черезов назвал неприятной ситуацию с лишением Ильназа Мухамедзянова зарплаты сборной.

Мухамедзянов выступает за Удмуртию, федерацию биатлона которой возглавляет Черезов.

– Везде по-разному, но у нас в регионе получают на порядок меньше, по сравнению с федеральными зарплатами сборника, – объяснил Черезов Sports.ru. – Контракт со спортсменом-зимником подписывается с 1 июня, на основании результатов, которые он показал прошедшей зимой. В среднем это получается 40-50 тысяч, если речь о топовом спортсмене. У остальных – ниже. 

– Вы видели заранее списки тех, кто будет получать зарплату в ЦСП?

– Нет, конечно. Их составляет СБР, потом отправляет в ЦСП. У региональных федераций такой информации нет.

– Вы же сами недавно бегали. Представляете, какого это: быть в сборной, но остаться без зарплаты?

– Это очень неприятная ситуация. У спортсмена век короткий, не так много лет, чтобы обеспечить себя и семью. Ты вроде бы показываешь достойный результат, попадаешь в сборную, и вдруг оказывается, что для федеральной зарплаты этого недостаточно. Как тут не расстроиться? – сказал призер Олимпийских игр.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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1 комментарий

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Игорь Мельников
Черезова тоже был не в курсе списков на вацапе, как же так Ваня, Майгуров с Ростовцевым на вацапе решают судьбы спортсменов, а Вы молчали с Каминским. 😆😆😆
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