Каминский о составе сборной: «Ни один тренер в глаза не видел этих списков. Как можно обсуждать то, чего не было?»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Ильназ Мухамедзянов Евгений Емерхонов деньги Биатлон

Юрий Каминский не знает, почему три биатлониста из его группы лишены зарплаты в сборной.

Ильназ Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина попали в команду но не будут получать зарплату.

«Я не обладаю информацией, чтобы объяснить, что там произошло. Могу сказать только одно: мы сейчас на сборе в Сочи, поговорили с тренерами – а здесь находятся три четверти команды. Ни один тренер в глаза не видел этих списков. Как можно обсуждать то, чего не было?

Надеюсь, теперь пройдет, скажем так, «дообсуждение». Одно дело обсуждать что-то абстрактное, а другое – конкретный список с фамилиями. Сейчас и ребята, и руководители биатлона в регионах – все напряглись. Хочется верить, что если в списках были допущены ошибки, то их поправят. Еще есть время», – рассказал Каминский.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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1 комментарий

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Валерий Рзянин
"ни один тренер в глаза не видел этих списков" и следом "Хочется верить, что если в списках были допущены ошибки, то их поправят"

Мне кажется или запахло пистежём?
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