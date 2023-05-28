Каминский о составе сборной: «Ни один тренер в глаза не видел этих списков. Как можно обсуждать то, чего не было?»

Юрий Каминский не знает, почему три биатлониста из его группы лишены зарплаты в сборной.

, и попали в команду но не будут получать зарплату.

«Я не обладаю информацией, чтобы объяснить, что там произошло. Могу сказать только одно: мы сейчас на сборе в Сочи, поговорили с тренерами – а здесь находятся три четверти команды. Ни один тренер в глаза не видел этих списков. Как можно обсуждать то, чего не было?

Надеюсь, теперь пройдет, скажем так, «дообсуждение». Одно дело обсуждать что-то абстрактное, а другое – конкретный список с фамилиями. Сейчас и ребята, и руководители биатлона в регионах – все напряглись. Хочется верить, что если в списках были допущены ошибки, то их поправят. Еще есть время», – рассказал .

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне