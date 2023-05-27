Дмитрий Васильев: «СБР все делает исподтишка – так серьезные руководители не поступают. Обычно это делает шпана»

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Дмитрий Васильев высказался о лишении ряда биатлонистов зарплат членов сборной России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису КуклинуИльназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной страны.

«Губерниев – голос биатлона. Он озвучил проблему. А как известно, любая проблема должна быть вынесена на обсуждение. Замалчивать такие вопросы нельзя!

Если действительно так поступили со спортсменами, то это грубое нарушение. Такого не должно быть. Безобразие! Любое действие нужно переговорить, и желательно, чтобы президент (Виктор Майгуров – Sports.ru) разъяснил, почему так сделали.

СБР странно себя ведет. Он все делает исподтишка. Втихаря принимают решения, и после чего все начинают громко обсуждать эту проблему. Так серьезные руководители не поступают. Обычно это делает шпана», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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