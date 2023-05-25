Тимофей Лапшин повредил кисть в результате ДТП

Биатлонист Тимофей Лапшин рассказал, что попал в ДТП.

«Как видите, не очень удачно у меня подготовительный период начался. Попал в ДТП, так сказать. Пришлось проскакивать между машин, и я зацепился за зеркало машины. Сломал одну косточку на кисти, которая идет к мизинцу.

Можно было операцию не делать, но решили сделать, потому что расположение кисти бы поменялось – это не очень хорошо.

Сейчас я нахожусь с больнице. Сегодня день после операции, все прошло хорошо. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе, тренироваться по мере возможностей», – сказал , выступающий за Южную Корею.