«Когда немного отошла от наркоза и появились силы». Анастасия Шевченко показала фото из больницы

Биатлонистка Анастасия Шевченко высказалась о своем состоянии после травмы.

Ранее спортсменка сообщала, что по окончании сезона из ее ноги извлекут штырь.

«Сегодня этот день наступил, день X. И когда я немного отошла от наркоза и немного появились силы, подумала, что можно выложить этот пост.

Спасибо всем за поддержку! Мне очень приятно», – написала Шевченко, показав фото с перевязанной ногой.