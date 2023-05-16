Дмитрий Губерниев: «Хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Александр Логинов Олимпиада-2026 Биатлон

Дмитрий Губерниев посоветовал биатлонистам не готовиться к Олимпиаде-2026.

Комментатор высказался о непопадании Александра Логинова в состав сборной России.

«Я не знаю точно, какие планы у Логинова. Но если человек выбрал путь самостоятельной подготовки, значит, он не заканчивает карьеру. Это самое главное. Очень хочется увидеть Сашу на соревнованиях.

Я хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем. Нужно, чтобы все сильнейшие выступали на максимальном количестве стартов в России», – сказал Губерниев.

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3 комментария

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JL JL
Нет-нет, они так и будут долбить: надеемся на лучшее, будем готовится, все будет хорошо. Во главе с Латыповым.
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Dikki Shelton
Одно другому никак не мешает.
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encaro_one
Поедут и на кубок мира, не в этом сезоне, но через год.
Но те, кто без погон.
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