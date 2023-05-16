Дмитрий Губерниев: «Хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем»

Дмитрий Губерниев посоветовал биатлонистам не готовиться к Олимпиаде-2026.

Комментатор высказался о непопадании в состав сборной России.

«Я не знаю точно, какие планы у Логинова. Но если человек выбрал путь самостоятельной подготовки, значит, он не заканчивает карьеру. Это самое главное. Очень хочется увидеть Сашу на соревнованиях.

Я хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к , на которую мы не поедем. Нужно, чтобы все сильнейшие выступали на максимальном количестве стартов в России», – сказал .