Дмитрий Губерниев: «Хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем»
Дмитрий Губерниев посоветовал биатлонистам не готовиться к Олимпиаде-2026.
Комментатор высказался о непопадании Александра Логинова в состав сборной России.
«Я не знаю точно, какие планы у Логинова. Но если человек выбрал путь самостоятельной подготовки, значит, он не заканчивает карьеру. Это самое главное. Очень хочется увидеть Сашу на соревнованиях.
Я хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем. Нужно, чтобы все сильнейшие выступали на максимальном количестве стартов в России», – сказал Губерниев.
Но те, кто без погон.