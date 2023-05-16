Дмитрий Губерниев: «С приходом вице-президента по спортивным рюмкам так или иначе будет развал. Хорошо, что у СБР есть я, который не позволяет это сделать»

Дмитрий Губерниев считает несправедливым непопадание Антона Бабикова в сборную России.

« сам не вошел, потому что собрался работать отдельно. Бабиков, насколько я понимаю, приступил к работе с Башкирией, и поскольку спортсмен уже начал тренироваться, пожелаем ему удачи.

Все равно понятие сборной выглядит эфемерным на данный момент. У нас международных соревнований нет, кроме Кубка Содружества, где могут выступать спортсмены регионов, поэтому мы все равно будем их видеть так или иначе.

Другой вопрос, почему Бабиков не попал. Он не попал совершенно несправедливо, и здесь СБР нарушил букву закона, что его не взял, потому что он был седьмой в рейтинге.

Но еще раз я хочу сказать, что с приходом вице-президента по спортивным рюмкам так или иначе будет развал. Хорошо, что у биатлонистов есть я, который не позволяет это сделать.

Еще отмечу важный факт, что СБР – это единственная спортивная федерация, у которой, почему-то, практически нет контакта с Центром спортивной подготовки. Это потому, что у нас такие биатлонисты уникальные, или потому, что они о себе много думают? Мне кажется, что это очень странная гордыня и непонимание ситуации», – сказал .

Павел Ростовцев: «Бабиков сам отказался от централизованной подготовки. Никакого конфликта между ним и Башкировым нет»