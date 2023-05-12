Биатлонист Первушин возобновил карьеру в течение 2 недель после завершения. Он подал заявление об уходе 28 апреля, но решил вернуться в спорт

Теги сборная России РУСАДА Михаил Первушин Сергей Аверьянов Биатлон

Биатлонист Михаил Первушин решил возобновить карьеру в течение 2 недель после завершения.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. При этом новость о завершении карьеры Первушина была опубликована сегодня.

«Ситуация несколько анекдотичная, хотя спортсмену вряд ли тут до смеха. В общем, он решил возобновить карьеру.

Хронология событий с его слов такая: весь сезон Миша раздумывал над тем, чтобы завершить карьеру. Со здоровьем у него все в порядке, причин для такого неожиданного для 23-летнего спортсмена (в январе ему исполнилось 24 – Sports.ru) решения было три: отсутствие международных стартов, финансовый вопрос, интересы вне спорта (Михаил серьезно увлечен программированием и проходит соответствующее обучение).

В итоге ровно две недели назад, 28 апреля, Первушин обратился в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство – Sports.ru) с официальным заявлением об окончании карьеры, чтобы его сняли с пула тестирования. РУСАДА его заявление приняло, после чего известило СБР о том, что профессиональный спортсмен Михаил Первушин больше не может принимать участие в официальных соревнованиях.

За эти две недели Михаил успел пожалеть о своем решении, региональная федерация предложила ему какие-то решения и теперь он намерен восстановить свой профессиональный статус. В ближайшие дни Миша это должен документально оформить.

Но есть один нюанс – по правилам заявление о возобновлении карьеры спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором он намерен участвовать. Надеюсь, этот срок может быть уменьшен», – рассказал Аверьянов.

Первушин – трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.

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5 комментариев

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Пенчекряк
Короче заметался он, как в своё время Малиновский, между вертолетами и спортом. Игорь в итоге сделал неправильный выбор. Первушину только 23 - есть ещё время. Если к 27-28 ничего выходить не будет, то завершить всегда успеет. Особо таланта у него не видно, но кто знает как сложится.
+4
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Max9999
картинка с дедом Барта.
+4
0
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salogiannis
Биатлонист Первушин решил завершить карьеру с настойчивыми стуками в дверь допинг-офицеров. Но понял, что не мыслит себя вне любимого дела и возобновил карьеру в течение 2 недель после завершения.
+3
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Биатлонная зима
Как на качелях, то уйду, то нет
0
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Иван Алейников
Ответ Пенчекряк
Короче заметался он, как в своё время Малиновский, между вертолетами и спортом. Игорь в итоге сделал неправильный выбор. Первушину только 23 - есть ещё время. Если к 27-28 ничего выходить не будет, то завершить всегда успеет. Особо таланта у него не видно, но кто знает как сложится.
Я устал, я ухожу
Зато не метался!
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