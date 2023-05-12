Пресс-атташе СБР: «Официальный список сборной будет опубликован 1 июня. Какую-то информацию дадим уже на следующей неделе»
В СБР прокомментировали информацию о том, что Антон Бабиков не попал в сборную России.
Сегодня Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлониста не взяли в состав на централизованную подготовку к сезону.
«Официальный список сборной будет опубликован 1 июня.
Какую-то информацию дадим уже на следующей неделе», – заявил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
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