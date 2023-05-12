Пресс-атташе СБР: «Официальный список сборной будет опубликован 1 июня. Какую-то информацию дадим уже на следующей неделе»

Теги сборная России Антон Бабиков Сергей Аверьянов Биатлон

В СБР прокомментировали информацию о том, что Антон Бабиков не попал в сборную России.

Сегодня Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлониста не взяли в состав на централизованную подготовку к сезону.

«Официальный список сборной будет опубликован 1 июня.

Какую-то информацию дадим уже на следующей неделе», – заявил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

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5 комментариев

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Andrey Novikov
А чего так торопятся? Можно и в августе дать информацию.
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khinskiy
Непонятно, в каком состоянии мамочки и Логинов. Возможно, кто-то ещё приболел, но остальные-то уже начали свои сборы. Почему нельзя дать информацию по тем, кто уже в составе?
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Афанасия
Ответ Andrey Novikov
А чего так торопятся? Можно и в августе дать информацию.
Лучше к первой ноябрьской гонке. Меньше знаем - крепче спим)
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