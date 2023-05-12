В Федерации биатлона Московской области не подтвердили, что Первушин завершил карьеру. Он тренируется в команде региона

Теги сборная России Союз биатлонистов России Алексей Нуждов Михаил Первушин Сергей Аверьянов Биатлон

Алексей Нуждов не подтвердил, что биатлонист Михаил Первушин завершил карьеру.

Ранее об уходе Первушина сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

«Информацию о завершении карьеры не подтверждаю. Первушин тренируется в составе Московской области», – сказал заявил Нуждов, который возглавляет Федерацию биатлона Московской области.

Первушину 24 года. Он трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.

1 комментарий

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Angry_bear
Или Нуждов не в курсе, или пресс-служба СБР прогнала...А болелы волнуйся....) Бардак в СБР, классический.
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