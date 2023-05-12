В Федерации биатлона Московской области не подтвердили, что Первушин завершил карьеру. Он тренируется в команде региона

Алексей Нуждов не подтвердил, что биатлонист Михаил Первушин завершил карьеру.

Ранее об уходе Первушина сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

«Информацию о завершении карьеры не подтверждаю. Первушин тренируется в составе Московской области», – сказал заявил Нуждов, который возглавляет Федерацию биатлона Московской области.

Первушину 24 года. Он трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.