В Федерации биатлона Московской области не подтвердили, что Первушин завершил карьеру. Он тренируется в команде региона
Алексей Нуждов не подтвердил, что биатлонист Михаил Первушин завершил карьеру.
Ранее об уходе Первушина сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
«Информацию о завершении карьеры не подтверждаю. Первушин тренируется в составе Московской области», – сказал заявил Нуждов, который возглавляет Федерацию биатлона Московской области.
Первушину 24 года. Он трехкратный победитель юношеского чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2021.
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