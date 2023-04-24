Елисеев об отстранении российских спортсменов: «Лучше не буду отвечать на этот вопрос. Целее буду, а то меня еще занесет куда-нибудь»
Матвей Елисеев не стал отвечать на вопрос об отстранении россиян от международных стартов.
– За международными стартами успевали следить?
– Если честно, когда я перетренировался, у меня вообще не было никакого желания наблюдать за спортом. И так и пошло – раз нет возможности выступать, то и не смотрю ничего.
Сейчас, конечно, потихоньку буду восполнять этот пробел, изучать. Ведь спорт не стоит на месте, все развиваются. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть за лучшими.
– То, что в прошедшем розыгрыше Кубка мира всех в одну калитку вынес Йоханнес Бо, снижает зрительский интерес, на ваш взгляд?
– Это удобно для тех, кто на ставках играет, ха-ха. А для самого биатлона – сложно сказать, не готов аргументированно спорить на эту тему.
– Что думаете про нынешнюю обстановку в спортивном мире, рекомендации МОК, решения международных федераций по допуску россиян?
– Лучше я не буду отвечать на этот вопрос. Целее буду, а то меня еще занесет куда-нибудь, – сказал Елисеев.
Авансов много ему давалось, королевичем величали, а в итоге-пшик.
Да и перспектив для Елисеева я не вижу, вряд ли он вернётся в элиту биатлона.
Пора искать себя в новой жизни.