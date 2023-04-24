Елисеев об отстранении российских спортсменов: «Лучше не буду отвечать на этот вопрос. Целее буду, а то меня еще занесет куда-нибудь»

Матвей Елисеев не стал отвечать на вопрос об отстранении россиян от международных стартов.

– За международными стартами успевали следить?

– Если честно, когда я перетренировался, у меня вообще не было никакого желания наблюдать за спортом. И так и пошло – раз нет возможности выступать, то и не смотрю ничего.

Сейчас, конечно, потихоньку буду восполнять этот пробел, изучать. Ведь спорт не стоит на месте, все развиваются. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть за лучшими.

– То, что в прошедшем розыгрыше Кубка мира всех в одну калитку вынес Йоханнес Бо, снижает зрительский интерес, на ваш взгляд?

– Это удобно для тех, кто на ставках играет, ха-ха. А для самого биатлона – сложно сказать, не готов аргументированно спорить на эту тему.

– Что думаете про нынешнюю обстановку в спортивном мире, рекомендации МОК, решения международных федераций по допуску россиян?

– Лучше я не буду отвечать на этот вопрос. Целее буду, а то меня еще занесет куда-нибудь, – сказал Елисеев.