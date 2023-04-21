Экс-президент Чехии Земан считает неразумным отстранение россиян: «Недопуск к соревнованиям ничего не меняет»

Теги Олимпийская сборная России Лос-Анджелес-1984 Политика Москва-1980 Биатлон

Бывший президент Чехии считает неразумными санкции в отношении российских спортсменов.

Милош Земан высказался об отстранении россиян от международных соревнований из-за событий на Украине.

«Я пожилой человек и видел, как западные страны бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве, а затем коммунистические страны бойкотировали Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, я считаю бойкоты, мягко говоря, очень неразумными.

Если вы не допущены к соревнованиям – будь то из-за бойкота или отстранения, – это ничего не меняет», – сказал Земан в интервью iDNES.

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25 комментариев

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Утконос Никифорович
это друг Путина
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Самая цитируемая и вообще недура
Ну как не меняет, меняет еще как. Сакамото с Луной, вон, профит какой прямой получили. Пары опять же. Для всех по красоте получается, кроме наших.
+11
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Verhovn
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ща экс-президенту пояснят правильную позицию
Он пожилой человек старой закалки. Говорит, что думает. Такая вот у него позиция, и это хорошо.
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Геннадий Тёкин
Ответ Погладь быка
Старый дружок главного по рюмочкам. Давайте еще орбана выслушаем. Вместе с шреддером, кнайсль, блаттером, бессебергом, фазелем, инфантино и другими небескорыстными друзьями России.
Нет, мы будем только байдена с зеленским слушать((.
+7
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Syndycate
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну как не меняет, меняет еще как. Сакамото с Луной, вон, профит какой прямой получили. Пары опять же. Для всех по красоте получается, кроме наших.
Луна даже без наших обосралась)
+5
-2
+3
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Ярик01
Смотря кого недопуск. Главы юнармейцев, капитанов-майоров и т.д., да и целого пула Усмановой со свитой - вполне меняет.
+7
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eiv
Долю в "Алма Холдинге" этому господину.
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Вероника Терюшкова
Санкции тоже ничего не меняют, может их тоже стоит отменить?? 🤔
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Iuasamotu
Недопуск российских спортсменов показывает несогласие цивилизованного человечества с той агрессивной политикой, которую проводит российское обшество против мира, справедливости, радости, прогресса - тех ценностей, которые проповедует Олимпиада
+9
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andrej shabanov
устранение только убило спорт, но увы, выродки вроде Тардифа продолжают плевать на принципы спорта!
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Syndycate
Луна даже без наших обосралась)
Карма она как печень - бережно надо с ней, она задувает свечи тем, кто не мил ей)
+1
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Pigmalion
Ответ Ярик01
Смотря кого недопуск. Главы юнармейцев, капитанов-майоров и т.д., да и целого пула Усмановой со свитой - вполне меняет.
А что меняет?
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несахар
от отстранения российских спортсменов нет никакой пользы тем, кто выступает за их отстранение
политику правящей власти это не изменит, а вот отторжение вызовет даже у тех, кто европе симпатизировал
лучше бы ввели санкции не только в отношении чиновников, но и членов их семей
не секрет, что вся недвижимость в европе записана на их детей, родителей, бывших жён
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ТимТалер
Проблема только в том, что кто то теряет власть и деньги...) Спокойно перейти на новую мировую экономическую модель не получается.
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Welshman09
’’Меняет!!! Всё меняет!!!" (с) Глеб Жеглов

https://www.youtube.com/watch?v=G60F6_3yF4w&t=110s
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Кавабунга Шреддоголовый
Ща экс-президенту пояснят правильную позицию
+3
-3
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Погладь быка
Старый дружок главного по рюмочкам. Давайте еще орбана выслушаем. Вместе с шреддером, кнайсль, блаттером, бессебергом, фазелем, инфантино и другими небескорыстными друзьями России.
+7
-7
0
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Александр Кузичкин
Ответ Ярик01
Смотря кого недопуск. Главы юнармейцев, капитанов-майоров и т.д., да и целого пула Усмановой со свитой - вполне меняет.
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