Экс-президент Чехии Земан считает неразумным отстранение россиян: «Недопуск к соревнованиям ничего не меняет»
Бывший президент Чехии считает неразумными санкции в отношении российских спортсменов.
Милош Земан высказался об отстранении россиян от международных соревнований из-за событий на Украине.
«Я пожилой человек и видел, как западные страны бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве, а затем коммунистические страны бойкотировали Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, я считаю бойкоты, мягко говоря, очень неразумными.
Если вы не допущены к соревнованиям – будь то из-за бойкота или отстранения, – это ничего не меняет», – сказал Земан в интервью iDNES.
Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?
политику правящей власти это не изменит, а вот отторжение вызовет даже у тех, кто европе симпатизировал
лучше бы ввели санкции не только в отношении чиновников, но и членов их семей
не секрет, что вся недвижимость в европе записана на их детей, родителей, бывших жён
https://www.youtube.com/watch?v=G60F6_3yF4w&t=110s