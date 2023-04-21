Экс-президент Чехии Земан считает неразумным отстранение россиян: «Недопуск к соревнованиям ничего не меняет»

Бывший президент Чехии считает неразумными санкции в отношении российских спортсменов.

Милош Земан высказался об отстранении россиян от международных соревнований из-за событий на Украине.

«Я пожилой человек и видел, как западные страны бойкотировали Олимпиаду-1980 в , а затем коммунистические страны бойкотировали Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, я считаю бойкоты, мягко говоря, очень неразумными.

Если вы не допущены к соревнованиям – будь то из-за бойкота или отстранения, – это ничего не меняет», – сказал Земан в интервью iDNES.

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