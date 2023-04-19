«Украина мало что теряет. Факт ее существования как суверенной в год ОИ не рассматривается даже в Европе». Политолог Голубкова о запрете соревноваться с россиянами
Политолог Наталья Голубкова скептически высказалась о существовании Украины в 2024 году.
В частности, Голубкова прокомментировала новость о том, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.
«В некотором смысле Украина является первопроходцем, поскольку делает то, что много лет было запрещено.
После американского бойкота Олимпийских игр в Москве 1980 года и советского бойкота Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года Международным олимпийским комитетом (МОК) был введен запрет на самовольный отказ национальных олимпийских комитетов от участия в Олимпийских играх и установлено, что за этим может последовать наказание с последующим недопуском к олимпийским соревнованиям.
Долгое время западные страны во главе с США лишь угрожали бойкотом своим оппонентам: России в 2014 году и Китаю в 2008 и 2022 годах. Однако Штаты не решались на настоящие бойкоты из-за возможности указанного выше наказания.
Украина, которой фактически нечего терять, нарушает это правило и формирует прецедент. Как я уже отмечала ранее, все, что происходит сейчас в олимпийском движении и международном спорте, – это эпоха новых прецедентов.
Еще раз подчеркну, что Украина на самом деле мало что теряет, поскольку факт ее существования как единого государства и вообще суверенной единицы в год проведения Олимпийских игр [2024 года] в Париже не рассматривается даже в Европе.
Не стоит говорить и о том, что подготовка украинских атлетов сейчас практически не осуществляется. И причина этого не только в мобилизации спортсменов и тренеров или бегстве многих из них из страны, чтобы избежать отправки в зону военных действий, но и в колоссальном сокращении финансирования на подготовку атлетов со стороны государства», – заявила Голубкова.
Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?
Пофиголог Голубкова - жена Лёни?
Хотела вместо слова в кавычках написать более точное, но цензура не пропускает.
Теннисистки выступают.
Голубкова странная .
Киев за три дня, бггг.
Так что нечему возмущаться и горевать. Не хотят участвовать-и не надо.
северной Кореи уже лет 40
да и Венгрия такая как есть загнётся пед дотаций из Брюсселя
например что отстрание от чм повысит уровень гордости за страну