«Украина мало что теряет. Факт ее существования как суверенной в год ОИ не рассматривается даже в Европе». Политолог Голубкова о запрете соревноваться с россиянами

Теги Сочи-2014 МОК Олимпийская сборная России Пекин-2008 Олимпиада-2022 Париж-2024 Лос-Анджелес-1984 Политика Москва-1980 министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Политолог Наталья Голубкова скептически высказалась о существовании Украины в 2024 году.

В частности, Голубкова прокомментировала новость о том, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.

«В некотором смысле Украина является первопроходцем, поскольку делает то, что много лет было запрещено.

После американского бойкота Олимпийских игр в Москве 1980 года и советского бойкота Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года Международным олимпийским комитетом (МОК) был введен запрет на самовольный отказ национальных олимпийских комитетов от участия в Олимпийских играх и установлено, что за этим может последовать наказание с последующим недопуском к олимпийским соревнованиям.

Долгое время западные страны во главе с США лишь угрожали бойкотом своим оппонентам: России в 2014 году и Китаю в 2008 и 2022 годах. Однако Штаты не решались на настоящие бойкоты из-за возможности указанного выше наказания.

Украина, которой фактически нечего терять, нарушает это правило и формирует прецедент. Как я уже отмечала ранее, все, что происходит сейчас в олимпийском движении и международном спорте, – это эпоха новых прецедентов.

Еще раз подчеркну, что Украина на самом деле мало что теряет, поскольку факт ее существования как единого государства и вообще суверенной единицы в год проведения Олимпийских игр [2024 года] в Париже не рассматривается даже в Европе.

Не стоит говорить и о том, что подготовка украинских атлетов сейчас практически не осуществляется. И причина этого не только в мобилизации спортсменов и тренеров или бегстве многих из них из страны, чтобы избежать отправки в зону военных действий, но и в колоссальном сокращении финансирования на подготовку атлетов со стороны государства», – заявила Голубкова.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

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44 комментария

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scorp19
Давайте ещё больше новостей с сортирными политологами.
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Геннадий Тимченко
очень важно мнение жены Лёни Голубкова, учитывая то, что сейчас МММ-щик один из действующих глав субъекта РФ👏
+31
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Sat397
"Видали как покойники стреляют?"
+29
-6
+23
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Утконос Никифорович
как спастись от идиотов в этом мире?
+24
-4
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Viks
Факт ее существования как суверенной в год ОИ не рассматривается даже в Европе» --- Кем не рассматривается? Список - в студию!
Пофиголог Голубкова - жена Лёни?
+23
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Olga.t
Упаси нас всех бог от таких "политологов".
Хотела вместо слова в кавычках написать более точное, но цензура не пропускает.
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expertmer2020
Левченко и Магучих обеспечены всем и нормально готовятся выступать.

Теннисистки выступают.

Голубкова странная .
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Welshman09
Стесняюсь спросить, а кто такая политолог Наталья Голубкова? Чем она особо так знаменита?
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Алина Бель
Ответ ДМ-1чемпион
Вот недавно Орбан сказал, что Украины в финансовом плане не существует! У украины нет экономики! А экономика это основа государства! Нет денег, нет ничего!
а десятки других известных людей поумнее и поважнее Орбана сказали обратное и призывают весь мир помогать ей - и что?
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Melnikov1968
То есть политолог Голубкова уже решила, что Украины в 2024 году не будет существовать. Хорошая профессия политолог, чешешь языком и ни за что не отвечаешь.
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Viks
Ответ Sat397
"Видали как покойники стреляют?"
Коммент в десятку!
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Алина Бель
Ответ Olga.t
Упаси нас всех бог от таких "политологов". Хотела вместо слова в кавычках написать более точное, но цензура не пропускает.
такие "политологи:) сейчас из каждой подворотни - авось, заметят, отметят и куда-нибудь удастся пристроиться повыше, поближе, посытнее.
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lala630312
Политолог? Это мнение глупо и далеко от реальности
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Maxim Vasnechov
А под алкомаркетом что говорят? Там тоже экспертов навалом.
Киев за три дня, бггг.
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Геннадий Тимченко
Ответ tyuiop tyuiop
у нее есть блог на спотэкспресс рекомендую почитать ее статью Почему нашему спорту важно переориентироваться с Запада на Восток?
Почему же Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не внял её научным посылам и отказал сборной в праве участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA)❓🤔
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maripous
Ну мы то точно ничего не потеряем, от неучастия украинских спортсменов.
Так что нечему возмущаться и горевать. Не хотят участвовать-и не надо.
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tyuiop tyuiop
Ответ ДМ-1чемпион
Вот недавно Орбан сказал, что Украины в финансовом плане не существует! У украины нет экономики! А экономика это основа государства! Нет денег, нет ничего!
ну, например Белорусии в финансовом плане уже лет 10 не существует, только дотации России
северной Кореи уже лет 40
да и Венгрия такая как есть загнётся пед дотаций из Брюсселя
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Анна Беляева
Щас политолог Голубкова попадет на "Миротворец", однозначно!
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Геннадий Тимченко
Ответ tyuiop tyuiop
она много чего интересного писала например что отстрание от чм повысит уровень гордости за страну
выходит в вип ложе на финале ЧМ в Катаре подруга Kocτина Нαиля Аскερ-зαде испытывала гордость за то, что сборную России не допустили❓🤔 признаюсь, такое толкование её поведения меня удивило🤣
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Gau
Ответ Welshman09
Стесняюсь спросить, а кто такая политолог Наталья Голубкова? Чем она особо так знаменита?
Про Лёню Голубкова слыхали? Он ей сапоги покупал.
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Iuasamotu
Ответ Андоррский почтальон
600 000 кв. км? Ты забыл уменьшить свой «неприступный бастион» на 20%.
Обращайтесь с претензиями в ООН, ибо все 5×20% числятся за Украиной, и не вина, что оккупанты оказались лопоухими лузерами)
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Iuasamotu
Ответ Марьяж
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Марьяж
Ответ Iuasamotu
Вот-вот в качестве сильного буфера, между Европой и дикарями, суверенная Украина и нужна цивилизованному миру)
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Rio de Janeiro
Ответ Iuasamotu
Если бы Европа не верила в суверенность Украины, то не выделяла бы ей многомиллионные транщи.
На строительство государства и демократии в Афганистане США за 20 лет потратили 2.7 трлн$ и только в одном Кабуле при бегстве оставили военной технике на 85 млрд$.Теперь сравни с объёмом вложения в украину) Это просто для понимания Тарасов их места в иеархии западных интересов😉
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tyuiop tyuiop
Ответ Геннадий Тимченко
Почему же Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не внял её научным посылам и отказал сборной в праве участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA)❓🤔
она много чего интересного писала
например что отстрание от чм повысит уровень гордости за страну
+3
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