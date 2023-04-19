«Cпорт – гуманитарный мост между народами, который нельзя разрушить». Олимпийский комитет Армении поддержал допуск россиян к соревнованиям

Олимпийский комитет Армении выступил за возвращение россиян на международные старты.

Об этом рассказал генеральный секретарь организации Грачья Ростомян.

«Олимпийский комитет Армении придерживается очень четкой позиции, что спорт должен находиться вне политики. Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах.

Мы, со своей стороны, готовы помочь чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете (МОК) и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить.

К примеру, несмотря на сложные отношения между Арменией и Азербайджаном, мы поехали в 2015 году на Европейские игры в Баку и принимали участие там во всех мероприятиях», – сказал Ростомян.

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