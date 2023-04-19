«Cпорт – гуманитарный мост между народами, который нельзя разрушить». Олимпийский комитет Армении поддержал допуск россиян к соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Европейские игры НОК Армении Легкая атлетика

Олимпийский комитет Армении выступил за возвращение россиян на международные старты.

Об этом рассказал генеральный секретарь организации Грачья Ростомян.

«Олимпийский комитет Армении придерживается очень четкой позиции, что спорт должен находиться вне политики. Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах.

Мы, со своей стороны, готовы помочь чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете (МОК) и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить.

К примеру, несмотря на сложные отношения между Арменией и Азербайджаном, мы поехали в 2015 году на Европейские игры в Баку и принимали участие там во всех мероприятиях», – сказал Ростомян.

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7 комментариев

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olvl
Конечно, спорт и соревнования всегда объединяли людей.
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Бу!
Ответ Elizaveta Queen
Ну и зря.Невозможно одновременно и убивать мирное населения и наводить мосты.
как это невозможно? а как же поставлять вооружения воюющим, развязывать гражданские войны и при этом переживать за жизни трансгендеров и гомосеков?
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Бу!
Ответ Yan D
При всех прочих равных обстоятельствах там хоть за чьи-то жизни переживают🤷‍♂️
попробую расценить этот ответ как шутку.
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Yan D
Ответ olvl
Конечно, спорт и соревнования всегда объединяли людей.
Доя этого во время Олимпиад все страны-участники и заключали Олимпийское перемирие в соответствии с Олимпийской Хартией. НОКи стран, нарушивших Олимпийское перемирие, отстранялись от участия в Олимпиадах☝️
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