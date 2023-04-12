Анамария Лампич: «В этом году я не выкладывалась ходом на 100% – пропускала тренировки, чтобы сосредоточиться на стрельбе»

призналась, что сократила лыжные тренировки перед первым сезоном в биатлоне.

«Многие пугали меня: «Знаешь, это не то же самое. Как только ты закинешь винтовку на плечи, твоя лыжная техника сломается и, возможно, ты будешь хуже бежать». Но я не чувствую особой разницы, не чувствую, что моя техника сильно изменилась. Я бегаю почти так же, как и без винтовки. И вес не такой, чтобы был большим фактором и сильно замедлял меня.

Хотя это правда, что у многих спортсменов были трудности с ходом из-за винтовки. Что ж, я не боюсь пробежать хуже.

Если сравнивать мои предыдущие сезоны в лыжных гонках и этот первый год в биатлоне, могу сказать, что я тренировалась меньше, но все равно оставалась на довольно высоком уровне. Это дает мне еще больше мотивации. В этом году я действительно не выкладывалась в беге на 100%. Я выкладывалась на стрельбе на 100% и как могла тренировала ход. Я пропустила несколько беговых тренировок, чтобы сосредоточиться на стрельбе.

Перед следующим сезоном увеличу часы беговых тренировок. Посмотрим, как отреагирует мой организм», – сказала Лампич.

«Это последний шанс узнать что-то новое». Еще одна топ-лыжница сбежала в биатлон – топ-5 в первой же гонке!