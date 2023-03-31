Лампич выиграла масс-старт на чемпионате Словении, допустив 10 промахов

Теги сборная Словении жен чемпионат Словении Анамария Лампич Лена Репинч Биатлон

Биатлонистка Анамария Лампич выиграла масс-старт на чемпионате Словении с 10 промахами.

Спортсменка трижды ошиблась на первой стрельбе, затем промахивалась на рубежах по одному, два и четыре раза соответственно.

Второй финишировала Лена Репинч – она отстала на 10,8 секунды с 6 промахами. Третье место заняла Эла Север, уступив 43,8 секунды с 8 штрафными кругами.

Лампич – трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам. Она соревнуется в биатлоне с прошлого года.

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7 комментариев

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Глеб Саратов
Ответ rashnew
Выиграла водокачку. С кем в Словении ей соревноваться то?
ну, старшая Клеменчич может победить
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petr
И что, у них нет не одной топ биатлонистки -у кого там выигрывать то
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2533ПВ
Ответ Анатолий К
Приехали бы на чемпионат России, было бы интересно и х с Шевченко сравнить.
По скорости Шевченко может и проиграет,но это не точно,а вот в стрельбе фору даст.
+2
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+2
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starichok77
на КМ такое не прокатит, значит у словенцев таков уровень сейчас
+2
0
+2
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Анатолий К
Приехали бы на чемпионат России, было бы интересно и х с Шевченко сравнить.
+4
0
+4
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rashnew
Выиграла водокачку. С кем в Словении ей соревноваться то?
+3
0
+3
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Герман Гевейлер
Полоны не было, иначе бы не выиграла. А так пока у Лампич сезон четко шел по нисходящей, пара всплесков, а потом сплошной регресс
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