Лампич выиграла масс-старт на чемпионате Словении, допустив 10 промахов

Биатлонистка Анамария Лампич выиграла масс-старт на чемпионате Словении с 10 промахами.

Спортсменка трижды ошиблась на первой стрельбе, затем промахивалась на рубежах по одному, два и четыре раза соответственно.

Второй финишировала Лена Репинч – она отстала на 10,8 секунды с 6 промахами. Третье место заняла Эла Север, уступив 43,8 секунды с 8 штрафными кругами.

Лампич – трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам. Она соревнуется в биатлоне с прошлого года.