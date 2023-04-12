Анамария Лампич: «Если бы я не перешла в биатлон, это мучило бы меня всю жизнь. Я приняла правильное решение»

Словенская биатлонистка Анамария Лампич не жалеет о переходе из лыжных гонок.

«Думаю, я приняла правильное решение. Даже если бы у меня не было таких результатов (в первый сезон в биатлоне), мне просто нужно было что-то изменить. Не то чтобы мне больше не нравится просто бегать на лыжах, но я такой человек, который каждый год ставит перед собой новую цель. Я всегда хочу стать лучшей версией себя, поэтому каждый год меняю тренировки, добавляю что-то новое.

Мне кажется, если бы я в прошлом году не перешла в биатлон, это точно мучило бы меня всю жизнь. Я рада, что сделала это, и этот год мне очень понравился. Я до сих пор наслаждаюсь. Столько всего нового! Это новый вид спорта, появилась стрельба, я познакомилась с новыми людьми. Так что я отлично провела время.

Не сказала бы, что у меня не было целей (на первый сезон). Правда, они касались не результатов, но я ставила перед собой много задач. Главное, что через четыре года я хочу стать настоящей, профессиональной биатлонисткой, которая точно будет знать, чего хочет, какие у нее цели. И результаты, конечно.

Но сейчас я еще в процессе обучения, и он точно займет еще год или около того. Могу сказать, что я максимально освоила азы биатлона, но мне еще нужно оттачивать их до автоматизма, чтобы я делала все хорошо, не задумываясь.

Затем следует изучить мелочи, но в основном это делается по ходу, и нужно набраться терпения. Для этого нужно сделать много повторений, много выстрелов. Если сравнить меня в этом отношении с кем-то из нашей сборной, то я заметно отстаю. Но если у тебя правильный настрой, если знаешь, на что ты способен, то, возможно, если даже ты в биатлоне не так много лет, то все равно можешь это наверстать. Даже если пропустил несколько шагов. Стрелковую школу, например.

В общем, я уверена, что способна (добиться успеха), но необходимо идти шаг за шагом, тщательном все продумывать, проявлять настойчивость. Стрельба – это такая штука, где нужно сделать много повторений, так много стрелять, чтобы довести все до автоматизма», – сказала .

«Это последний шанс узнать что-то новое». Еще одна топ-лыжница сбежала в биатлон – топ-5 в первой же гонке!