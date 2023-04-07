Светлана Ишмуратова: «Наши ребята составляют конкуренцию на мировом биатлонном уровне, поэтому без них соревнования не такие интересные»

Теги Светлана Ишмуратова Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Франции Эмильен Жаклен Биатлон

Светлана Ишмуратова прокомментировала слова Эмильена Жаклена о российских биатлонистах

Французский биатлонист заявил, что россиян и белорусов не хватает на Кубке мира.

«Приятно слышать, когда спортсмены из других стран нас поддерживают. Конечно, только сильный духом человек может открыто признаться, что ему приятнее соревноваться с сильными. Чтобы развиваться и расти, надо соревноваться с сильными соперниками.

То, что наши ребята составляют конкуренцию на мировом биатлонном уровне, это действительно так. Поэтому, конечно же, без наших спортсменов соревнования не такие интересные. Тем более биатлон лишился огромной аудитории болельщиков из России.

Жаклен прав. Опять же, мне приятно слышать такие известия. Но, дай бог, это будут не единичные голоса. Тем не менее по крайней мере многие спортсмены мирового уровня из других стран в душе понимают, что творится, а некоторые уже озвучивают. Это уже хорошо.

Но, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше спортсменов заявило свой протест относительно того, что наших ребят не допускают. И ведь если и допускают, то с какими‑то неприемлемыми критериями», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

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5 комментариев

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Назар Игорь
У Драчëва и Польховского другое мнение, кто прав?
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Iuasamotu
Все биатлонисты, кроме одного, по имени Ёха, вряд ли испытывают дефицит конкуренции на международных стартах. Поэтому присутствие российских биатлонистов мужественнее их не сделает
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melmi
Нам бы хотелось видеть наших спортсменов на международных стартах , но по чесноку конкуренцию они даже в последних сезонах редко составляли . И это речь о конкретных гонках , а не об борьбе в общем тотале
Когда спорт варится в собственном соку наивно думать , что ты будешь представлять
+2
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+2
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Viks
Польховский: «Кроме Латыпова, остальным биатлонистам, в том числе девушкам, будет сложно бороться за подиум с иностранцами»
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Ярик01
Недопустимо когда биатлонист вот такое из себя представляет.
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Ладно, когда рядовой, но звездочки вам за что рисуют и медали "за боевую доблесть".
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