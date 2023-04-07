Владимир Драчев: «Сейчас нам бессмысленно было бы соревноваться с норвежцами, но 3-4 место в зачете Кубка наций мы бы занять смогли»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Франции Кубок наций Владимир Драчев Эмильен Жаклен Биатлон

Владимир Драчев прокомментировал слова Эмильена Жаклена о российских биатлонистах

Французский биатлонист заявил, что россиян и белорусов не хватает на Кубке мира.

«Слова Жаклена правильные, на Кубке мира действительно не хватает конкуренции без россиян и белорусов, мы всегда конкурировали за призы или десятку сильнейших. Без конкуренции в спорте никак, понятно, что сейчас нам бессмысленно было бы соревноваться с норвежцами, но 3-4 место в зачете Кубка наций мы бы занять смогли.

Жаклен хоть и сам в этом сезоне бегал не много, но приятно, что он помнит наших спортсменов и поддерживает их возвращение. Перспективы выступить на Кубке мира у нас, конечно, небольшие, но добрые слова услышать всегда приятно», – сказал четырехкратный чемпион мира.

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2 комментария

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Iuasamotu
5-6 место в лучшем случае
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Ярик01
За счет кого, есть только Латыпов и половинка Халили с Серохвостовым, что занимаются хабиби, а не биатлоном.
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