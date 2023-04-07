Владимир Драчев: «Сейчас нам бессмысленно было бы соревноваться с норвежцами, но 3-4 место в зачете Кубка наций мы бы занять смогли»

Владимир Драчев прокомментировал слова Эмильена Жаклена о российских биатлонистах

Французский биатлонист заявил, что россиян и белорусов не хватает на Кубке мира.

«Слова Жаклена правильные, на Кубке мира действительно не хватает конкуренции без россиян и белорусов, мы всегда конкурировали за призы или десятку сильнейших. Без конкуренции в спорте никак, понятно, что сейчас нам бессмысленно было бы соревноваться с норвежцами, но 3-4 место в зачете Кубка наций мы бы занять смогли.

Жаклен хоть и сам в этом сезоне бегал не много, но приятно, что он помнит наших спортсменов и поддерживает их возвращение. Перспективы выступить на Кубке мира у нас, конечно, небольшие, но добрые слова услышать всегда приятно», – сказал четырехкратный чемпион мира.