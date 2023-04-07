Валерий Польховский: «Кроме Латыпова, остальным биатлонистам, в том числе девушкам, будет сложно бороться за подиум с иностранцами»

Валерий Польховский рассказал, кто из российских биатлонистов мог бы бороться на Кубке мира

«Сложно определить, так как в очной борьбе в этом году российские биатлонисты не сталкивались с иностранцами. Но, откровенно говоря, кроме , остальным биатлонистам, в том числе и девушкам, будет сложно бороться за подиум.

В этом году расстроила подготовка наших спортсменов, возможно, сказалось отсутствие международных стартов, возможно, пауза после Олимпийских игр, которую часто берут ведущие спортсмены, чтобы передохнуть.

Надеюсь, в следующем году команда будет более собранной и сможет бороться с лидерами, если нас допустят. Сейчас мы видим, что между Латыповым и всеми остальным огромные разрывы, ситуация оставляет желать лучшего.

У девочек в эстафете разрыв между первым и вторым местом больше 2,5 минут, это говорит о недостаточном развитии регионов. Сильные регионы – сильная сборная, это аксиома, придуманная не мной, она давно опробована и дает результаты. Надо развивать свои регионы, всех руководителей призываю к этому, у нас в стране все для этого есть», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Также он прокомментировал слова французского биатлониста , который заявил, что россиян и белорусов не хватает на Кубке мира.

«Конечно, радует, что иностранцы выступают за наше возвращение. Реальный победитель выявляется только в достойной и честной конкуренции. Приятно, что люди начинают понимать это, думаю, со временем будет еще больше позитива в адрес наших спортсменов. Мы всегда достойно конкурируем, это касается не только биатлона, но и всех других видов спорта», – добавил .