Валерий Польховский: «Кроме Латыпова, остальным биатлонистам, в том числе девушкам, будет сложно бороться за подиум с иностранцами»

Теги Валерий Польховский Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Франции Эдуард Латыпов Эмильен Жаклен Биатлон

Валерий Польховский рассказал, кто из российских биатлонистов мог бы бороться на Кубке мира

«Сложно определить, так как в очной борьбе в этом году российские биатлонисты не сталкивались с иностранцами. Но, откровенно говоря, кроме Латыпова, остальным биатлонистам, в том числе и девушкам, будет сложно бороться за подиум.

В этом году расстроила подготовка наших спортсменов, возможно, сказалось отсутствие международных стартов, возможно, пауза после Олимпийских игр, которую часто берут ведущие спортсмены, чтобы передохнуть.

Надеюсь, в следующем году команда будет более собранной и сможет бороться с лидерами, если нас допустят. Сейчас мы видим, что между Латыповым и всеми остальным огромные разрывы, ситуация оставляет желать лучшего.

У девочек в эстафете разрыв между первым и вторым местом больше 2,5 минут, это говорит о недостаточном развитии регионов. Сильные регионы – сильная сборная, это аксиома, придуманная не мной, она давно опробована и дает результаты. Надо развивать свои регионы, всех руководителей призываю к этому, у нас в стране все для этого есть», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Также он прокомментировал слова французского биатлониста Эмильена Жаклена, который заявил, что россиян и белорусов не хватает на Кубке мира.

«Конечно, радует, что иностранцы выступают за наше возвращение. Реальный победитель выявляется только в достойной и честной конкуренции. Приятно, что люди начинают понимать это, думаю, со временем будет еще больше позитива в адрес наших спортсменов. Мы всегда достойно конкурируем, это касается не только биатлона, но и всех других видов спорта», – добавил Польховский.

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