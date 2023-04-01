Никита Поршнев: «Старался догнать Смольского, но он сильный спортсмен. Оставлял силы на последний круг, думал, что в конце будет полегче»

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал бронзу в масс-старте на ЧР.

«Болельщиков очень много, спасибо им, было здорово слышать их после каждого выстрела. Супруга перед стартом пожелала удачи.

На последнем круге не было шансов догнать (Смольского)? Я старался, но он сильный спортсмен, я оставлял силы на последний круг, первый круг быстро начали ребята, был не мой темп. Думал, что в конце будет полегче», – сказал Поршнев.