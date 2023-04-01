Никита Поршнев: «Старался догнать Смольского, но он сильный спортсмен. Оставлял силы на последний круг, думал, что в конце будет полегче»

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Никита Поршнев Антон Смольский Биатлон

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал бронзу в масс-старте на ЧР.

«Болельщиков очень много, спасибо им, было здорово слышать их после каждого выстрела. Супруга перед стартом пожелала удачи.

На последнем круге не было шансов догнать Антона (Смольского)? Я старался, но он сильный спортсмен, я оставлял силы на последний круг, первый круг быстро начали ребята, был не мой темп. Думал, что в конце будет полегче», – сказал Поршнев.

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1 комментарий

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Погладь быка
Смольского, но он сильный спортсмен.

Всем и каждому россиянину заскринить и повесить у себя дома на самом видном месте, чтобы видеть каждый день по многу раз.
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