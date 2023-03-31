Анфиса Резцова: «Кристина чувствует себя нормально, все хорошо. Если нас не допускают, то надо заниматься модельным бизнесом, ха-ха»

Анфиса Резцова рассказала о самочувствии биатлонистки Кристины Резцовой после родов.

Сегодня стало известно, что у Кристины родилась вторая дочь – ее назвали Полиной.

– Полиночка родилась сегодня ночью, это очень важное событие! Поздравила Кристину, она чувствует себя нормально, все хорошо.

– Ждем новое поколение биатлонисток?

– Ну уж не знаю, как там будет. Если нас не допускают, то надо чем‑то другим заниматься, может, модельным бизнесом, ха-ха, – сказала Анфиса Резцова.