Анфиса Резцова: «Кристина чувствует себя нормально, все хорошо. Если нас не допускают, то надо заниматься модельным бизнесом, ха-ха»
Анфиса Резцова рассказала о самочувствии биатлонистки Кристины Резцовой после родов.
Сегодня стало известно, что у Кристины родилась вторая дочь – ее назвали Полиной.
– Полиночка родилась сегодня ночью, это очень важное событие! Поздравила Кристину, она чувствует себя нормально, все хорошо.
– Ждем новое поколение биатлонисток?
– Ну уж не знаю, как там будет. Если нас не допускают, то надо чем‑то другим заниматься, может, модельным бизнесом, ха-ха, – сказала Анфиса Резцова.
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