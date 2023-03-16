Анфиса Резцова: «Кристина вот-вот должна родить второго. И она, и Даша вернутся в большой спорт – я бы вернулась»

Анфиса Резцова считает, что ее дочери Дарья и Кристина могут вернуться в спорт.

Кристина Резцова пропускает нынешний сезон из-за беременности, Дарья Виролайнен в сентябре выступала на чемпионате Финляндии.

– А ваша вторая дочь Кристина Резцова, которая приостановила карьеру, вернется?

– Кристина вот-вот должна родить второго. Еще одну девочку. Как будет у нее – тоже никто не знает. Самое главное, пусть родит.

– Вы ведь дважды возвращались после родов. После рождения Дарьи, а потом и Кристины?

– Да, конечно. Для меня не было никаких противопоказаний. Я после вторых родов вернулась и добилась еще большего, чем до рождения Кристюши. А Кристина – это мой клон.

– Сейчас все обсуждают – ехать на Олимпиаду без флага, или не ехать?

– Вообще неизвестно, что произойдет до Олимпиады. Я не знаю, что это будет. Хотелось бы…

– А есть смысл вашим девочкам возвращаться без Олимпиады?

– И Даша, и Кристина сделали многое в спорте. И бросить на полпути – так не бывает. Они вернутся в большой спорт. Я бы вернулась, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.