Анфиса Резцова: «Кристина вот-вот должна родить второго. И она, и Даша вернутся в большой спорт – я бы вернулась»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Анфиса Резцова Дарья Виролайнен Париж-2024 Кристина Резцова Олимпиада-2026 Биатлон

Анфиса Резцова считает, что ее дочери Дарья и Кристина могут вернуться в спорт.

Кристина Резцова пропускает нынешний сезон из-за беременности, Дарья Виролайнен в сентябре выступала на чемпионате Финляндии.

– А ваша вторая дочь Кристина Резцова, которая приостановила карьеру, вернется?

– Кристина вот-вот должна родить второго. Еще одну девочку. Как будет у нее – тоже никто не знает. Самое главное, пусть родит.

– Вы ведь дважды возвращались после родов. После рождения Дарьи, а потом и Кристины?

– Да, конечно. Для меня не было никаких противопоказаний. Я после вторых родов вернулась и добилась еще большего, чем до рождения Кристюши. А Кристина – это мой клон.

– Сейчас все обсуждают – ехать на Олимпиаду без флага, или не ехать?

– Вообще неизвестно, что произойдет до Олимпиады. Я не знаю, что это будет. Хотелось бы…

– А есть смысл вашим девочкам возвращаться без Олимпиады?

– И Даша, и Кристина сделали многое в спорте. И бросить на полпути – так не бывает. Они вернутся в большой спорт. Я бы вернулась, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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5 комментариев

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Gondeira
Ответ Глеб Саратов
ну, с учётом того, что финский биатлон развивается по правилам финского языка, где нет будущего времени, плюс сильнейшей там, при условии завершения Эдер, будет Минкинен, Виролайнен вряд ли будет баластом. Но это всё теория, основанное на возможном желании Дарьи дальше выступать.
На ЧФ Дарья может и не будет балластом, но речь идет про ОИ.
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Глеб Саратов
Ответ Голос Губерниева
Ей к ОИ 37 будет. Ну, разве что посмеяться если, то можно возвращаться.
ну, с учётом того, что финский биатлон развивается по правилам финского языка, где нет будущего времени, плюс сильнейшей там, при условии завершения Эдер, будет Минкинен, Виролайнен вряд ли будет баластом. Но это всё теория, основанное на возможном желании Дарьи дальше выступать.
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Голос Губерниева
Ответ Глеб Саратов
у Дарьи вроде финского гражданство есть(будет?), сейчас у неё шансов на ОИ больше
Ей к ОИ 37 будет. Ну, разве что посмеяться если, то можно возвращаться.
+11
-1
+10
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Глеб Саратов
у Дарьи вроде финского гражданство есть(будет?), сейчас у неё шансов на ОИ больше
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тоторо
Кристину ждем на КР! А то не на кого молодым ориентироваться, у пацанов хоть на Эда равнение есть,лидера в женском биатлоне не хватает
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