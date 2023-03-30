В МОК прервали эстонскую биатлонистку, когда она сказала, что комитет проталкивает Россию на Олимпиаду
МОК прервал речь эстонской биатлонистки, выступившей против допуска российских спортсменов.
24 марта Йоханна Талихярм участвовала в видеоконференции Международного олимпийского комитета (МОК) со спортсменами, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Delfi. 29-летняя эстонка выступала в качестве представителя комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии.
Во время своей речи Талихярм обвинила МОК в том, что комитет пытается «протолкнуть» российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. После этого представитель МОК прервал биатлонистку, заявив, что пора передать слово следующему выступающему.
В начале этой недели МОК огласил рекомендации по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.
В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?
Предложили нам драконовские условия, а теперь скажут - вот видите, как нам было тяжело для вас этого добиваться. Принимайте и радуйтесь. В итоге от нас десять человек поедет, и Мок будет счастлив - вроде как мы есть, но как бы и нет.
Звучит как "горнолыжник с острова Фиджи."