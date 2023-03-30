В МОК прервали эстонскую биатлонистку, когда она сказала, что комитет проталкивает Россию на Олимпиаду

Теги МОК сборная Эстонии жен Париж-2024 Йоханна Талихярм Олимпиада-2026 Политика НОК Эстонии Биатлон

МОК прервал речь эстонской биатлонистки, выступившей против допуска российских спортсменов.

24 марта Йоханна Талихярм участвовала в видеоконференции Международного олимпийского комитета (МОК) со спортсменами, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Delfi. 29-летняя эстонка выступала в качестве представителя комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии.

Во время своей речи Талихярм обвинила МОК в том, что комитет пытается «протолкнуть» российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. После этого представитель МОК прервал биатлонистку, заявив, что пора передать слово следующему выступающему.

В начале этой недели МОК огласил рекомендации по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

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40 комментариев

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Биатлонная зима
Деревенька хочет стать городком
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Kvik75
Ответ Gonzo754
Согласен, но тогда всё же агрессору дали целую Олимпиаду, а сейчас лишь допускают спортсменов, и то не всех. У 1936 года аналогий больше с ЧМ 2018
вы косоглазием не страдаете
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Гамарджоба Генацвале
Ответ privet100
А разве нет? По хорошему даже разговоров о вашем участии не должно быть. Всё по делу сказала, молодец.
Прибалт, откуда такие комплексы? При СССР все прибалтийские республики как сыр в масле катались, жили лучше других республик,инфраструктура осталась вам бесплатно. А сейчас вы просто марионетки.
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Nika13
Ответ privet100
А разве нет? По хорошему даже разговоров о вашем участии не должно быть. Всё по делу сказала, молодец.
почему не должно быть даже разговоров?
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Седесим Куиндесимов
Это они называют "проталкиванием"?
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KozlikX
Ответ Ебздрогыч
Она просто говорила так медленно, что в МОК подумали, что она уже закончила выступление
сделала такую затяжную паузу, что ей уже похлопали и начали выступать другие
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Андрей Балабаев
Ответ privet100
А разве нет? По хорошему даже разговоров о вашем участии не должно быть. Всё по делу сказала, молодец.
Следи за "успехами" латышских спортсменов. Хотя о чём это я. Наследники нацистских карателей в спорте ни о чём.
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Александр Козлов
Ответ privet100
А разве нет? По хорошему даже разговоров о вашем участии не должно быть. Всё по делу сказала, молодец.
латвийская собачка вылезла
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Vadim Salomatin
Сейчас русофоб русофобом погоняет. Ах да, спорт вне политики.
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Александр Калачев
Ответ Dizzod
Этот документ всем сторонам не нравится. Смогли написать так что не довольны и русофобы и русофилы.
Значит документ норм
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goshforever
Ответ elninjo_3
Кто это вообще такая?
В профиле "Место в общем зачете: 83". Один раз на 35 место заехала.
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privet100
Ответ Гамарджоба Генацвале
Проталкивает? Обалдеть. Желаю, чтобы эстонцев так "проталкивал" МОК.
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Вячеслав Суворов
Да не нужно заморачиваться. С такими критериями допуска никто никуда не поедет.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Dizzod
Этот документ всем сторонам не нравится. Смогли написать так что не довольны и русофобы и русофилы.
"Не довольны"?! Лично я возмущена.
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Syndycate
Ответ Назар Игорь
Эстонская биатлонистка... Звучит как "горнолыжник с острова Фиджи."
Или бразильский хоккеист)
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шампион
Да Мок счастлив такое услышать.
Предложили нам драконовские условия, а теперь скажут - вот видите, как нам было тяжело для вас этого добиваться. Принимайте и радуйтесь. В итоге от нас десять человек поедет, и Мок будет счастлив - вроде как мы есть, но как бы и нет.
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Алё? Алёна
Они даже мока уже заколебали!
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Gonzo754
Ответ Екн Лор
Думаю в МОК нет той русофобии, о которой все пишут. Они просто вынуждены прогибаться под повесточку, как когда-то в 1936-м
Согласен, но тогда всё же агрессору дали целую Олимпиаду, а сейчас лишь допускают спортсменов, и то не всех. У 1936 года аналогий больше с ЧМ 2018
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Dan Kennedy
Ответ ivanzhu90
Эстонская биатлонистка высказалась, что скажут литовские лыжники?
Польша, Украина и прибалты братья навек.
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Dan Kennedy
Ответ Los Catrachos
Вот она - хвалёная свобода слова на западе! Так принято в таких случаях говорить или я что-то путаю?
Все верно, свободы слова там нет. И нигде нет по настоящему, просто популизм.
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Dizzod
Ответ Лизавета Анна -Мария
Эта Йоханна не удосужилась прочитатать до конца этот документ про "проталкивание" (( Через месяц, видимо, дойдёт.....(
Этот документ всем сторонам не нравится. Смогли написать так что не довольны и русофобы и русофилы.
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Павел Ширман
Ответ Los Catrachos
Вот она - хвалёная свобода слова на западе! Так принято в таких случаях говорить или я что-то путаю?
Да?Пока только понятно,что спортивные ресурсы,типа "спортс" ну такие политкоректные,что хохляндию не дают оскорблять...
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Гамарджоба Генацвале
Проталкивает? Обалдеть. Желаю, чтобы эстонцев так "проталкивал" МОК.
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Мишаня Кашников
Ответ dimon 2.0
ну сказать успела. все услышали. спасибо. а то что у МОКа в опе кредитная росс игла так об этом уже дети в ясельках знают
в опе что-то у вас свербит 😁 от всего российского
+10
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Назар Игорь
Эстонская биатлонистка...
Звучит как "горнолыжник с острова Фиджи."
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