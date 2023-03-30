В МОК прервали эстонскую биатлонистку, когда она сказала, что комитет проталкивает Россию на Олимпиаду

прервал речь эстонской биатлонистки, выступившей против допуска российских спортсменов.

24 марта Йоханна Талихярм участвовала в видеоконференции Международного олимпийского комитета (МОК) со спортсменами, сообщает « » со ссылкой на Delfi. 29-летняя эстонка выступала в качестве представителя комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии.

Во время своей речи Талихярм обвинила МОК в том, что комитет пытается «протолкнуть» российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. После этого представитель МОК прервал биатлонистку, заявив, что пора передать слово следующему выступающему.

В начале этой недели МОК огласил рекомендации по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

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