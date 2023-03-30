Евгений Гараничев: «Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Готов тренироваться в сборной Тюменской области»

Биатлонист Евгений Гараничев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Пока не собираюсь [заканчивать карьеру], думаю, да [буду радовать болельщиков].

В сборную России меня на вряд ли возьмут, потому что все думают, что возраст – какое-то ограничение, но в сборной Тюменской области я готов тренироваться, поскольку молодые спортсмены тянутся, и никогда нет вершин, на которых ты остановился и дальше не совершенствуешься. Семья поддерживает, пока буду бегать», – сказал бронзовый призер Сочи-2014.

Также он рассказал о проблемах со здоровьем в прошедшем сезоне.

«Непонятная какая-то ситуация, либо какая-то болезнь перед стартом – прямо ночью на «Ижевской винтовке» я просыпаюсь в пять утра за день до тренировки, и меня знобит, температура поднялась до 39. Что-то постоянно здоровье подводило», – добавил Гараничев.