Евгений Гараничев: «Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Готов тренироваться в сборной Тюменской области»

Теги сборная России Евгений Гараничев сборная Тюменской области Биатлон

Биатлонист Евгений Гараничев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Пока не собираюсь [заканчивать карьеру], думаю, да [буду радовать болельщиков].

В сборную России меня на вряд ли возьмут, потому что все думают, что возраст – какое-то ограничение, но в сборной Тюменской области я готов тренироваться, поскольку молодые спортсмены тянутся, и никогда нет вершин, на которых ты остановился и дальше не совершенствуешься. Семья поддерживает, пока буду бегать», – сказал бронзовый призер Сочи-2014.

Также он рассказал о проблемах со здоровьем в прошедшем сезоне.

«Непонятная какая-то ситуация, либо какая-то болезнь перед стартом – прямо ночью на «Ижевской винтовке» я просыпаюсь в пять утра за день до тренировки, и меня знобит, температура поднялась до 39. Что-то постоянно здоровье подводило», – добавил Гараничев.

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2 комментария

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Биатлонная зима
Дека мечтает о международке?❄️
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Остап Бендер
Пока зарплата капает, можно даже на первенство района выступать!
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