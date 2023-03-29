Павел Ростовцев: «У нас громадное отставание в стрельбе от лидеров Кубка мира как по точности, так и по скорострельности»

высказался о работе тренеров и биатлонистов в сезоне-2022/23.

– Когда есть международные старты, основной критерий – это выступление на чемпионате мира и Олимпийских играх. Как вы оценивали работу тренеров в этом сезоне?

– Безусловно, все тренеры знали, что главные старты сезона – это финал Кубка России в Чайковском и чемпионат России в Ижевске, потому что они проходили в сроки проведения чемпионата мира. Чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Ханты-Мансийске также важен. По сути к этим трем стартам и велась подготовка.

Мы оценивали динамику. В частности, какие места тот или иной спортсмен показывал в спринтерских гонках. Они самые показательные, потому что в масс-старте и преследовании спортсмены могут не идти на полную мощность последний круг. Мы посмотрели, как меняется отставание от лидеров, какие места они по скорости занимают. В раздаточных материалах были даже коэффициенты скорости. Было четко показано, в оптимальной ли форме подошел спортсмен к этим стартам.

– Но условия соревнований в разных местах различались.

– Конечно, есть фактор лыж. Конечно, есть фактор здоровья, но в целом картинка вырисовывалась. Показатели стрельбы также в свободном доступе на международном уровне и у нас. Это процент попаданий стоя и лежа и время пребывания на огневом рубеже лежа и стоя. Конечно, можно сравнить эти показатели с лидерами Кубка мира. У нас здесь громадное отставание как по точности, так и по скорострельности.

Продолжая работу над техникой стрельбы и развитием функциональных качеств, мы понимаем, что основной резерв у нас – это стрелковая подготовка, причем это касается не только одной группы, а всех четырех групп основного состава и резерва. Везде есть проблемы в стрелковом плане.

Когда при идеальной погоде наши лучшие юниоры получают по четыре-пять кругов штрафа в гонке преследования, это вызывает большие вопросы. Это просто недопустимо. Наши молодые и одаренные спортсмены не должны так стрелять при хороших погодных условиях, – сказал вице-президент Союза биатлонистов России по спорту.