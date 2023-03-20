Дмитрий Губерниев: «Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Каминский. Шансов у сомнительной кандидатуры нет никаких»
Дмитрий Губерниев считает, что Юрий Каминский мог бы возглавить сборную России по биатлону.
В январе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о назначении Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту – с функционалом главного тренера сборной.
«Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Юрий Каминский! Тут все абсолютно понятно! Не сомневаюсь, что Минспорта и ЦСП будут двумя руками за!
Но тут возникают знатоки из СБР и они неправильно, боюсь, ответят на данный вопрос! Но шансов у сомнительной кандидатуры на пост главного от СБР нет никаких!» – написал журналист в телеграм-канале.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
Интервью Павла Ростовцева – нового главного в биатлоне: что делал эти 9 лет, чему научил Пихлер, как быть с Губерниевым?
Может быть, полный неудачник? Или аутсайдер?? Лузер, турист в ATP-туре??? Ну подскажите, пожалуйста, как его назвать???😃😂🤣
Юрию Михайловичу поддержка Губера абсолютно ни к чему, он свой профессионализм доказал многолетней работой и в лыжных гонках, и вот уже в биатлоне. И о какой сборной может сейчас идти речь? Где выступать сборной?
Просто Губер хочет нагадить Ростовцеву, другой причины я не вижу. Пусть старается дальше))) Но сам, не надо за счёт других..
Это как назначить Пушкина главой Союза писателей.
А кто тогда "Евгения Онегина" писать будет?)))