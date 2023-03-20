Дмитрий Губерниев: «Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Каминский. Шансов у сомнительной кандидатуры нет никаких»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Юрий Каминский Министерство спорта России Биатлон

Дмитрий Губерниев считает, что Юрий Каминский мог бы возглавить сборную России по биатлону.

В январе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о назначении Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту – с функционалом главного тренера сборной.

«Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Юрий Каминский! Тут все абсолютно понятно! Не сомневаюсь, что Минспорта и ЦСП будут двумя руками за!

Но тут возникают знатоки из СБР и они неправильно, боюсь, ответят на данный вопрос! Но шансов у сомнительной кандидатуры на пост главного от СБР нет никаких!» – написал журналист в телеграм-канале.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Интервью Павла Ростовцева – нового главного в биатлоне: что делал эти 9 лет, чему научил Пихлер, как быть с Губерниевым?

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21 комментарий

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Doctor V
Смысл и задачи главного тренера, который "не вмешивается в тренировочный процесс", не понятны.
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Welshman09
Друзья, никто не будет так любезен, чтобы подсказать мне сейчас, как сподручнее назвать ЛУЧШЕГО на данный момент теннисиста Рecпублики Бeлapycь Илью Ивашку, если Илья на том же турнире в Индиан-Уэллсе разгромно проиграл (2-6 1-6) даже "середняку" Даниилу Медведеву?

Может быть, полный неудачник? Или аутсайдер?? Лузер, турист в ATP-туре??? Ну подскажите, пожалуйста, как его назвать???😃😂🤣
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Olga.t
Ответ Andrew Petrov
ничего не имею против Ю.Каминского,он грамотный тренер и воспитал много отличных спортсменов,мне лишь непонятно то рвение Губера и его пристрастность.Он всего лишь комментатор или он возомнил нечто большее о себе!?🤔
Как говорится, "с такими друзьями и враги не нужны"...
Юрию Михайловичу поддержка Губера абсолютно ни к чему, он свой профессионализм доказал многолетней работой и в лыжных гонках, и вот уже в биатлоне. И о какой сборной может сейчас идти речь? Где выступать сборной?

Просто Губер хочет нагадить Ростовцеву, другой причины я не вижу. Пусть старается дальше))) Но сам, не надо за счёт других..
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Welshman09
Реальный талант россиянка Рыбакина ожидаемо разнесла середнячку Сабаленку. Я абы кого пророчить в будущие легенды тенниса не буду!😂
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Марина Федоткина
Насколько мне помнится , Губер , в начале назначения Каминского тренером биатлонистов , был категорически против , и визжал , как резанный поросёнок , что всё пропало . и ЮМ запорет биатлон ! , Или я ошибаюсь ? Что ж случилось в " Датском королевстве ", что даже придворный шут стал накручивать свои пулены на бигуди ? !
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Gondeira
Тебя забыли спросить
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Dinamik1
Нормальные люди любят когда их хвалят а майонез когда помоями обливают.Клиника уже не вылечит.
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Пенчекряк
Каминский на своём месте. Не нужна ему бессмысленная должность главного. Лучше бы не вставляли ему палки в колеса и отдали ему возможность формировать составы тренировочных групп.
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khinskiy
Ответ Афанасия
Как надоел этот интриган. Губерниев всего лишь комментатор, «а форсу как у комиссарши». Каминский же говорил, что они с Ростовцевым нормально общаются. Тем более, главный тренер - должность административная. А непосредственно тренировать тогда кто будет? Сам Губер и его команда? И чего он так в понедельник раздухарился. Узнал, что Ростовцева всё таки назначат официально? От Губера одни беды. Надоел стравливать людей.
Действительно.
Это как назначить Пушкина главой Союза писателей.
А кто тогда "Евгения Онегина" писать будет?)))
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Евгений Соболев
Сборная теперь для чего нужна?.. Бабки "осваивать"?.. Какие например предвидятся международные старты?.. Губерник и тот теперь "лицом" готов во все дырки залезть..
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Санитар-волк
что-то оно не уймётся никак
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Российский пользователь
Тяжелое похмелье у гобошлепа, принесите ему пивка и то и покрепче
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Melnikov1968
Дима, посмотри на вещи об’ективно. Несмотря на твою преданность биатлону, ты не входишь в состав СБР, стало быть не имеешь право голоса. Всё твои интервью - лишь мнение. Такое мнение могут выражать большинство пользователей Sports.ru. В этом плане ты от них, практически, не отличаешься.
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Афанасия
Зашла к пациенту в тг. Он там уже и по поводу призовых биатлонистов на бунт призывает. Какой же человек всё таки по жизни разрушитель. А потом мы слышим в эфире «мы с коллегой Майгуровым».
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Погладь быка
Соболенко и Рыбакина - вторая пара теннисисток в XXI веке, которая разыграет титулы на Australian Open и в Индиан-Уэллсе за один сезон. Вторая ракетка мира Арина Соболенко и #10 рейтинга WTA Елена Рыбакина разыграют титул на турнире в Индиан-Уэллсе.Ранее теннисистки сыграли друг с другом в решающем матче Australian Open (со счётом 4/6, 6/3, 6/4 победила ﻿﻿белоруска). Таким образом, они повторили достижение Виктории Азаренко и Марии Шараповой, добиравшихся до финалов и на Открытом чемпионате Австралии, и на BNP Paribas Open в 2012 году. Тогда в обоих случаях выигрывала Азаренко (6/3, 6/0 и 6/2, 6/3 соответственно). Больше подобных случаев ﻿в XXI веке не было.
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Афанасия
Ответ Andrew Petrov
ничего не имею против Ю.Каминского,он грамотный тренер и воспитал много отличных спортсменов,мне лишь непонятно то рвение Губера и его пристрастность.Он всего лишь комментатор или он возомнил нечто большее о себе!?🤔
У него всего лишь пригорает от возвращения Павла Ростовцева в биатлон
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Погладь быка
Реальный талант Алькарас ожидаемо разнес середняка Медведева. Женя Кафельников абы кого пророчить в будущие дегенды тенниса не будет.
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-7
-7
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Andrew Petrov
ничего не имею против Ю.Каминского,он грамотный тренер и воспитал много отличных спортсменов,мне лишь непонятно то рвение Губера и его пристрастность.Он всего лишь комментатор или он возомнил нечто большее о себе!?🤔
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ыеем
«А ещё лучше подойдёт Губерниев», подумав, добавил Дмитрий😁🔥🔥🔥
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rashnew
А как бы нам избавиться от сомнительного комментатора?
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Афанасия
Как надоел этот интриган. Губерниев всего лишь комментатор, «а форсу как у комиссарши». Каминский же говорил, что они с Ростовцевым нормально общаются. Тем более, главный тренер - должность административная. А непосредственно тренировать тогда кто будет? Сам Губер и его команда? И чего он так в понедельник раздухарился. Узнал, что Ростовцева всё таки назначат официально? От Губера одни беды. Надоел стравливать людей.
+16
0
+16
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