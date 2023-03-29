Виктор Майгуров: «Все старшие тренеры сборной продолжат работу в следующем сезоне. Возможно, будут приглашены специалисты по стрельбе»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров сообщил, что тренеры сборной России продолжат работу с командой.

«Все старшие тренеры сборной продолжат работу в следующем сезоне, всем дали удовлетворительные оценки.

Со стороны Павла Ростовцева был сделан акцент на том, что мы серьезно уступаем в скорости стрельбы и проценту попадания мировым лидерам. Если взять мировую статистику, у нас есть провальчик.

Узкие специалисты будут приглашаться к работе со сборной на определенный период времени. К примеру, некоторые тренеры летом хотят пригласить специалиста по бегу, чтобы научил биатлонистов правильно ставить ноги.

Возможно, будут приглашены специалисты по стрельбе», – сказал Майгуров.

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1 комментарий

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тоторо
как специалисты по бегу помогут улучшить лыжную технику ? что за бред? нанимайте тренеров-лыжников и будет вам счастье. вон Крюков без работы сидит. и что значит возможно, будут приглашены специалисты по стрельбе»,
вот по стрельбе в первую очередь спецы нужны,а не по бегу
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