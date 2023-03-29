Виктор Майгуров: «Все старшие тренеры сборной продолжат работу в следующем сезоне. Возможно, будут приглашены специалисты по стрельбе»

сообщил, что тренеры сборной России продолжат работу с командой.

«Все старшие тренеры сборной продолжат работу в следующем сезоне, всем дали удовлетворительные оценки.

Со стороны Павла Ростовцева был сделан акцент на том, что мы серьезно уступаем в скорости стрельбы и проценту попадания мировым лидерам. Если взять мировую статистику, у нас есть провальчик.

Узкие специалисты будут приглашаться к работе со сборной на определенный период времени. К примеру, некоторые тренеры летом хотят пригласить специалиста по бегу, чтобы научил биатлонистов правильно ставить ноги.

Возможно, будут приглашены специалисты по стрельбе», – сказал Майгуров.