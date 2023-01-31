Майгуров о критике по поводу назначения Ростовцева: «Хейт создают один-два человека»

Президент Союза биатлонистов России ( ) высказался о критике по поводу назначения Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной России

– Удивились высокому уровню хейта по поводу назначения Павла Ростовцева?

– Я предполагал, что будет определенный хейт. Этот хейт создают один-два человека. Он понимает, что такое один-два человека на всю Россию.

Знаю его более 30 лет и как спортсмена, и как приятеля, и как руководителя. Сегодня не вижу другой кандидатуры, кто может консолидировать команду. Он уже очень эффективно занимается своей работой, проводит с командой по несколько совещаний в день, выезжает к ним. Это огромный пласт.

Потому что от нас все требуют медали Олимпийских игр. Но этой работой нужно заниматься сейчас. Честно скажу, что у меня на все времени не хватает. А сборная команда – это ежедневная работа от звонка до звонка.

Повторюсь, лучше кандидатуры, кроме него, я сегодня не вижу. Если мне предложат еще кого-то, то готовы рассмотреть, – сказал Майгуров.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя