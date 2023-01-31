Майгуров о критике по поводу назначения Ростовцева: «Хейт создают один-два человека»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБРВиктор Майгуров высказался о критике по поводу назначения Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной России

– Удивились высокому уровню хейта по поводу назначения Павла Ростовцева?

– Я предполагал, что будет определенный хейт. Этот хейт создают один-два человека. Он понимает, что такое один-два человека на всю Россию.

Знаю его более 30 лет и как спортсмена, и как приятеля, и как руководителя. Сегодня не вижу другой кандидатуры, кто может консолидировать команду. Он уже очень эффективно занимается своей работой, проводит с командой по несколько совещаний в день, выезжает к ним. Это огромный пласт.

Потому что от нас все требуют медали Олимпийских игр. Но этой работой нужно заниматься сейчас. Честно скажу, что у меня на все времени не хватает. А сборная команда – это ежедневная работа от звонка до звонка.

Повторюсь, лучше кандидатуры, кроме него, я сегодня не вижу. Если мне предложат еще кого-то, то готовы рассмотреть, – сказал Майгуров.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

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7 комментариев

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Погладь быка
На зубах или на трех веселых буквах Э, П и О? Как Ярошенко, Ахатова, Юрьева. Тогда ж особо не ловили еще.
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starichok77
и один из двух совершенно ясен, человек с веслом, поедатель варежек и шоколадных (нет не зайцев)... ботинок)
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Dinamik1
Уберите губера из биатлона и у вас будет все хорошо как у Вяльбе.
+2
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Alexei Brichev
Павел в 90-х на зубах такие гонки вытаскивал, я маленьким смотрел был в шоке что люди так могут, вообщем я это к тому, что он точно знает как надо пахать ...
+2
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sav187
Ответ Пенчекряк
Приятель - ключевое слово.
а может спортсмен и руководитель?
+3
-2
+1
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Serge Vendino
Губер и Васильев
+6
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Пенчекряк
Приятель - ключевое слово.
+2
-4
-2
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