Виктор Майгуров: «Процедура согласования кандидатуры Ростовцева на пост главного тренера поставлена на паузу. После сезона вернемся к этому вопросу»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что Павел Ростовцев работает в СБР, но процедура согласования его кандидатуры на пост главного тренера приостановлена.

– Вице-президент СБР Павел Ростовцев в Раубичах приступил к исполнению своих обязанностей. На какой стадии находится процедура согласования его кандидатуры на пост главного тренера с Министерством спорта и ЦСП?

– Пока эта процедура у нас поставлена на паузу. До конца сезона он доработает в структуре СБР, а потом мы точно вернемся к этому вопросу.

Но он очень активно занимается поставленными перед ним задачами по объединению команд и планированию уже следующего сезона.

Сейчас у нас идет активная дискуссия по календарю следующего года и планированию тренировочных мероприятий, потому что изменились требования Минспорта и ЦСП. Мы за 40-45 дней до начала квартала должны подать конкретные тренировочные планы, которые уже не будут подлежать изменению.

С одной стороны, это дисциплинирует тренеров и специалистов, с другой – позволяет нам заниматься долгосрочным планированием.

Календарь следующего сезона согласован уже на 90 процентов. Но финально его обсудим ещё 29 марта на тренерском совете в Ханты-Мансийске, – сказал Майгуров.

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя