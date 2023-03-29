Все тренеры сборной России по биатлону получили оценку «удовлетворительно» за сезон-2022/23

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Юрий Каминский Сергей Башкиров Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону получили оценку «удовлетворительно» по итогам сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

На тренерском совете СБР в Ханты-Мансийске оценивалась работа четырех тренеров – Михаила Шашилова, Юрия Каминского, Артема Истомина и Сергея Башкирова.

По регламенту может быть поставлена оценка «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

«Все тренеры сборной получили оценку «удовлетворительно» за сезон», – заявили в СБР. 

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5 комментариев

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Пенчекряк
Башкировские что-нибудь выиграли в этом году?
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encaro_one
Так спешили отчитаться, что не захотели дождаться конца единственного значимого соревнования - чемпионата России )
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starichok77
теперь так и будет, "красота, среди бегущих, первых нет и отстающих")))
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Погладь быка
А по поведению неуд?
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Бартоломью Робертс
Ожидаемо. Российский биатлон в этом сезоне показал вполне приличный уровень.
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