Все тренеры сборной России по биатлону получили оценку «удовлетворительно» за сезон-2022/23

Тренеры сборной России по биатлону получили оценку «удовлетворительно» по итогам сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России ( ).

На тренерском совете СБР в Ханты-Мансийске оценивалась работа четырех тренеров – , Юрия Каминского, и .

По регламенту может быть поставлена оценка «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

«Все тренеры сборной получили оценку «удовлетворительно» за сезон», – заявили в СБР.