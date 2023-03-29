Все тренеры сборной России по биатлону получили оценку «удовлетворительно» за сезон-2022/23
Тренеры сборной России по биатлону получили оценку «удовлетворительно» по итогам сезона.
Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
На тренерском совете СБР в Ханты-Мансийске оценивалась работа четырех тренеров – Михаила Шашилова, Юрия Каминского, Артема Истомина и Сергея Башкирова.
По регламенту может быть поставлена оценка «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
«Все тренеры сборной получили оценку «удовлетворительно» за сезон», – заявили в СБР.
5 комментариев