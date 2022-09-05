Группа Башкирова сегодня вылетит в Беларусь, где пройдет Кубок Содружества. Составы Шашилова и Каминского – 6 сентября, группа Истомина – 13-го

Союз биатлонистов России (СБР) рассказал о подготовке сборной ко второму этапу Кубка Содружества.

Группа Сергея Башкирова сейчас завершает в Москве этапное комплексное обследование с использованием тредбана, а вечером команда отправится в Беларусь. Соревнования пройдут в Раубичах с 15 по 18 сентября.

Спортсмены, которые тренируются под руководством Михаила Шашилова и Юрия Каминского, выезжают из России завтра. Последней на этап Кубка Содружества отправится группа Артема Истомина – 13 сентября.

Расписание второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах