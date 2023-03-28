Премьер-министр Польши: «Решение МОК вернуть российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта»
Премьер-министр Польши раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.
«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.
Я рекомендовал министру [спорта] Камилю Бортничуку передать наше твердое возражение руководству МОК.
Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Матеуш Моравецкий.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
На одном Васильевском острове в СПбГУ я видел больше китайцев, чем в Сибири за 20 лет)
Зато теперь я точно знаю, что ты в глаза не видел не только 1000 баксов, но и Сибирь с Китаем)
Слив засчитан
Скрепоносные имперцы, которые 1000 $ в глаза не видели, зато гордые)
Вы же мне написали, а не я Вам
У меня вот отец из Кемерово, так что цену вопроса я знаю не по наслышке, а еще ближайшая родня из Красноярска.
Так что не задвигай мне тут патриотичные песни.
В какой момент это превратилось в "освоение" территории, мой красноносый друг? 🤡🤡🤡
нечего было на путинги ходить