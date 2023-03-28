Премьер-министр Польши: «Решение МОК вернуть российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта»

Премьер-министр Польши раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.

Я рекомендовал министру [спорта] Камилю Бортничуку передать наше твердое возражение руководству МОК.

Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Матеуш Моравецкий.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК