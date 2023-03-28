Премьер-министр Польши: «Решение МОК вернуть российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Биатлон

Премьер-министр Польши раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.

Я рекомендовал министру [спорта] Камилю Бортничуку передать наше твердое возражение руководству МОК.

Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Матеуш Моравецкий.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

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107 комментариев

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Redmurza
Ответ Oleg
У вас скоро на китайском говорить будут и не заметите как станете провинцией большого брата🤣 Скрепоносные имперцы, которые 1000 $ в глаза не видели, зато гордые)
Ахахаххахахахахха

На одном Васильевском острове в СПбГУ я видел больше китайцев, чем в Сибири за 20 лет)

Зато теперь я точно знаю, что ты в глаза не видел не только 1000 баксов, но и Сибирь с Китаем)

Слив засчитан
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Barack Hussein Obama II
Ответ Дмитрий Керпатенко
+Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, чем меньше страны, тем больше срача в наш адрес, просто должны отработать
ёжик матерился, но продолжал есть кактус. все так настроены против, но куколдоссия продолжает пытаться заслужить внимание белого западного человека
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Vgg Ghb
Ответ Guti 76
Ну а в чем тогда вопрос? Вы же мне написали, а не я Вам
Темы заезжанные, даже похихикать не с чего. Хоть что-нибудь новенькое бы придумали... Глупые комментарии засоряют тут комменты своей ненужностью, вот в этом и проблема
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Oleg
Ответ Redmurza
Мой друг, у нас вырубают много чего, и не только для Китая, часть из этого - нелегально, на части идут попилы. В какой момент это превратилось в "освоение" территории, мой красноносый друг? 🤡🤡🤡
У вас скоро на китайском говорить будут и не заметите как станете провинцией большого брата🤣
Скрепоносные имперцы, которые 1000 $ в глаза не видели, зато гордые)
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Шоу Труманова
верните дуэли
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Прессинг Рангника
Польша напоминает подручного Шерхана , того маленького шакаленка. Табаки кажется звали..
+Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, чем меньше страны, тем больше срача в наш адрес, просто должны отработать
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Guti 76
Ответ Vgg Ghb
Да было бы с чего пылать...
Ну а в чем тогда вопрос?
Вы же мне написали, а не я Вам
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Oleg
Ответ Redmurza
Потрясающе. Давай, расскажи сибиряку, как нас Китай освоил 🤡
Ну ка сибиряк, откуда ты?)
У меня вот отец из Кемерово, так что цену вопроса я знаю не по наслышке, а еще ближайшая родня из Красноярска.
Так что не задвигай мне тут патриотичные песни.
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Redmurza
Ответ Oleg
Ну расскажи мне как у вас кедрач для Китая не вырубают)))
Мой друг, у нас вырубают много чего, и не только для Китая, часть из этого - нелегально, на части идут попилы.

В какой момент это превратилось в "освоение" территории, мой красноносый друг? 🤡🤡🤡
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Slavnov
Ответ Andrey Andreev
Поляки молодцы, самая честная позиция.
ну да,всю историю как гиены,странные у вас понятия,о честности
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Vgg Ghb
Ответ Guti 76
Много еще могу придумать))) А что, пылает??? 😄😄😄
Да было бы с чего пылать...
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GLW
Ответ Alex_msk
Я полностью согласен. Такое решение - предательство спорта. Фильтрация по национальности недопустима. Российские спортсмены должны быть допущены без ограничения
ты про фильтрационные лагеря сейчас?
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Максим Пантелеев
Поляки и прибалты кстати одни из немногих кто до сих пор сидит исключительно на российских углеводородах.Причем теперь на почти дармовых. Нормально Пыпа их обслуживает. Не заметили кстати : Кто больше русофобствует -тем щедрее с ними Кремль. Украину вон спонсировал 20 лет, выращивал врагов за наш счет. И продолжает заливать дотации.
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Guti 76
Ответ Vgg Ghb
Умнее ничего не придумалось?
Много еще могу придумать))) А что, пылает??? 😄😄😄
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Oleg
Ответ Redmurza
Потрясающе. Давай, расскажи сибиряку, как нас Китай освоил 🤡
Ну расскажи мне как у вас кедрач для Китая не вырубают)))
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Станислав Л
Ответ Barack Hussein Obama II
моя прелесть(с) king of rings
(с)12 стульев
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orlitza
Ответ Doctor of Philosophy
Вот только сегодня я написал, что за второстепенные международные старты в России развернётся подковёрная борьба - в условиях, когда скрыто, кто является кандидатами в члены сборной, влиятельные группы будут толкать на них своих. Но это ещё не всё - ведь на некоторые международные старты россиянам могут просто не дать визу, так что этот ресурс станет совсем дефицитным, даже за мелкие турниры пойдёт натуральная грызня. Простой пример - в следующем году 6-й этап серии ИСУ Гран-при среди юниоров будет проходить в Гданьске. Это уже традиция - не раз этот город принимал соревнования фигуристов. Но вот пустят ли поляки к себе россиян на этот раз?
Нет.
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tyuiop tyuiop
Ответ Spartakus1984
Так спорт же внеполитики
и за нарушения этих принципов спортсменов не допускают
нечего было на путинги ходить
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Andrey Andreev
Поляки молодцы, самая честная позиция.
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Vgg Ghb
Ответ Guti 76
А зачем путиноидам Олимпиада, в принципе?! Ее де придумали "недружественные" страны😁😁😁 Да и опять же ЛГБТ проклятое, вдруг еще гандболистов российских совратят😁😁😁
Умнее ничего не придумалось?
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Barack Hussein Obama II
Ответ ТрактоПоктер
Сказал министр Польши и зиганул
поляки зигуют, евреи антисемиты, путен политик лидер и боец
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tyuiop tyuiop
Ответ murzzzzzilka
Простите за занудство, но когда Украина убивала невинных людей, ничего не смущало? Когда НАТО убивало невинных людей в разных странах мира, ничего не смущало?
а когда НАТО убивало это было плохо и следовательно сейчас россия поступает плохо или сейчас Россия поступает хорошо и значит НАТО тоже молодцы?
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Hola Hola
Честно говоря, я бы начал беспокоиться, если бы услышал от него обратное по смыслу. У него есть четкая позиция, которую он не скрывает и даже не пытается маскировать какой-то там объективностью. Эталонный русофоб, от которого ничего иного ждать и не стоит. Зачем его у нас постоянно транслируют?
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mitos
На завод его к Ивану Дулину! Пусть почуствует легкий холод сзади)
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Максим Пантелеев
Ответ TennisForever
Пшеков зря спасали,какое же они всё -таки ублюдожные, и лицемерные,даже первую ракетку умудрились сделать стукачкой . Бандера Вам в помощь .
Зря "спасали" украинцев. Год назад нормально все было. Но гениальный политиг хачем-то прыгнул.В итоге сломал России хребет.
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