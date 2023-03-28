Дмитрий Васильев: «Руководство МОК давно нарушило все правила и законы. Подлость, мерзость, лицемерие и цинизм в высшей степени»

прокомментировал условия, выдвинутые МОК для допуска российских спортсменов.

«Этого решения и следовало ожидать. Я еще пару дней назад говорил, что ничего хорошего не ожидаю от лицемерного исполкома.

МОК превратился в политическую организацию, они скоро не будут иметь никакого отношения к спорту. Раньше они делили спортсменов на здоровых и больных, и все больные побеждали, а сейчас и по политическим мотивам.

Наши спортсмены не имеют никакого отношения к деятельности правительства, в любой стране так. В бундесвере, например, полно немецких спортсменов, которые являются таможенниками, пограничниками, полицейскими.

Давайте тогда и их не будем допускать. В той же Норвегии такая же ситуация. Опять однобокий подход и дискриминация.

Они заранее предложили невыполнимые условия, дескать, они такие миротворцы. Почему нельзя участвовать командным видам спорта? Кто так решил? По какой причине? Кто выдумывает эти правила на ходу?

Руководство МОК нарушило все правила и законы давным-давно. Они сделали реверанс в нашу сторону, но опять нейтральный статус. Подлость, мерзость, лицемерие и цинизм в высшей степени.

От этих людей не стоит ждать ничего хорошего. Надо просто спокойно готовиться и делать свое дело. Настанет время, когда все сядут за стол переговоров, где нам надо будет выдвигать свои требования.

Необходимо, чтобы такие люди не были на руководящих должностях в спортивных организациях. Такие люди, как Томас Бах, разрушили олимпийское движение.

У меня уже мозоль от него на языке. В историю он войдет как человек, уничтоживший постулаты Пьера де Кубертена», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО