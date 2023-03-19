Сандрин Байи о победе Симон в общем зачете КМ: «Теперь ей нужно будет найти мотивацию, чтобы продолжать прогрессировать»

Теги Сандрин Байи Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюлия Симон Биатлон

Сандрин Байи высказалась о победе Жюлии Симон в общем зачете Кубка мира. 

Симон – первая француженка со времен Байи, завоевавшая Большой Хрустальный глобус. Сандрин стала победителем общего зачета КМ в 2005 году. 

«Конечно, это напоминает мне о том времени, когда я выиграла Большой глобус. Правда, обстоятельства моей победы были другими – все решилось в последней гонке. 

Но все это напомнило мне о пути, который пришлось пройти ради победы. Прекрасные воспоминания о выполненной задаче. 

Есть не так много спортсменов, у которых появляется шанс достичь подобного. Нужно бороться в каждой гонке на протяжении всего сезона. 

Она не случайно завоевала этот глобус. Жюлия была прекрасна от начала и до конца. Теперь ей нужно будет найти мотивацию, чтобы продолжать прогрессировать», – сказала Байи. 

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1 комментарий

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оу, Сандрин ван лав, прям детство вспомнил
+1
0
+1
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