Сандрин Байи о победе Симон в общем зачете КМ: «Теперь ей нужно будет найти мотивацию, чтобы продолжать прогрессировать»

Сандрин Байи высказалась о победе Жюлии Симон в общем зачете Кубка мира.

Симон – первая француженка со времен Байи, завоевавшая Большой Хрустальный глобус. Сандрин стала победителем общего зачета КМ в 2005 году.

«Конечно, это напоминает мне о том времени, когда я выиграла Большой глобус. Правда, обстоятельства моей победы были другими – все решилось в последней гонке.

Но все это напомнило мне о пути, который пришлось пройти ради победы. Прекрасные воспоминания о выполненной задаче.

Есть не так много спортсменов, у которых появляется шанс достичь подобного. Нужно бороться в каждой гонке на протяжении всего сезона.

Она не случайно завоевала этот глобус. Жюлия была прекрасна от начала и до конца. Теперь ей нужно будет найти мотивацию, чтобы продолжать прогрессировать», – сказала Байи.

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