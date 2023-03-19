Кубок мира. Масс-старт. Давидова была быстрейшей на лыжне, Тандревольд уступила две секунды

Маркета Давидова показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Масс-старт

Женщины

Лыжный ход

1. Маркета Давидова (Чехия) – 32.18,2

2. (Норвегия) – 2,3

3. -Буше (Франция) – 5,0

4. Жюлия Симон (Франция) – 13,0

5. -Вик (Германия) – 13,6

6. -Фиалкова (Словакия) – 21,8...

8. (Швеция) – 30,5...

15. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 42,8

Скорострельность

1. (Франция) – 2.39,6 (4)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 3,1 (1)

3. -Ройселанн (Норвегия) – 11,1 (1)

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 11,7 (3)

5. (Германия) – 12,6 (1)

6. (Чехия) – 14,5 (6)...

18. Анаис Шевалье- (Франция) – 24,2 (3)