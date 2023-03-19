Кубок мира. Масс-старт. Давидова была быстрейшей на лыжне, Тандревольд уступила две секунды
Маркета Давидова показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Масс-старт
Женщины
Лыжный ход
1. Маркета Давидова (Чехия) – 32.18,2
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2,3
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 5,0
4. Жюлия Симон (Франция) – 13,0
5. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 13,6
6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 21,8...
8. Ханна Оберг (Швеция) – 30,5...
15. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 42,8
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 2.39,6 (4)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 3,1 (1)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 11,1 (1)
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 11,7 (3)
5. Ханна Кебингер (Германия) – 12,6 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) – 14,5 (6)...
18. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 24,2 (3)
Всегда симпатизирую француженкам, но Маркета тоже очень нравится и всегда обидно, когда промахами нивелирует свой потенциал.
Ей бы поучится у Херман, которая пришла из лыжных гонок, но стрелять научилась, пусть и не сразу - и стала звездой.
Давидова семь сезонов в биатлоне мирового уровня, с 18 лет в Кубке мира, но стабильно стрелять так и не научится никак!