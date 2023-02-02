Ирина Роднина: «Еще слишком много времени до Олимпиады, чтобы говорить об улучшении ситуации по отношению к нашим спортсменам»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России НОК США Париж-2024 Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Еще слишком много времени до Олимпиады, чтобы говорить об улучшении ситуации по отношению к нашим спортсменам. Успеет еще много воды утечь прежде, чем все примут окончательное решение. Но такие заявления от НОК США и ООН вполне логичны.

Спортивных оснований для недопуска наших спортсменов не существует на сегодняшний день. Да, была ситуация с допингом, где мы совершили ошибку, и мы приняли последствия. Но сейчас нет никаких оснований нас не допускать.

Нами и МОК должно быть сформировано коллегиальное окончательное решение по Олимпиаде. МОК – не частная организация, а международная. Эту проблему мы должны решать вместе.

Точно не нужно устраивать всякие бойкоты во время разбирательств. Те, кто предлагает бойкотировать Игры – не понимают, как работает олимпийское движение. Мы должны подойти к Олимпиаде в полном понимании с МОК», – сказала Роднина.

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2 комментария

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Wiley Fox
Нами и МОК должно быть сформировано коллегиальное окончательное решение по Олимпиаде. МОК – не частная организация, а международная. Эту проблему мы должны решать вместе.

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Ирка опять в буфете ГД РФ замахнула с утра

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Не будет России на Олимпиаде. И времени осталось мало
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg152762
Много времени? Один год. А ещё туда и отобраться надо! Или Ирина Константиновна летников в расчёт не берёт?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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