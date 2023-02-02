Ирина Роднина: «Еще слишком много времени до Олимпиады, чтобы говорить об улучшении ситуации по отношению к нашим спортсменам»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Еще слишком много времени до Олимпиады, чтобы говорить об улучшении ситуации по отношению к нашим спортсменам. Успеет еще много воды утечь прежде, чем все примут окончательное решение. Но такие заявления от НОК США и ООН вполне логичны.

Спортивных оснований для недопуска наших спортсменов не существует на сегодняшний день. Да, была ситуация с допингом, где мы совершили ошибку, и мы приняли последствия. Но сейчас нет никаких оснований нас не допускать.

Нами и МОК должно быть сформировано коллегиальное окончательное решение по Олимпиаде. МОК – не частная организация, а международная. Эту проблему мы должны решать вместе.

Точно не нужно устраивать всякие бойкоты во время разбирательств. Те, кто предлагает бойкотировать Игры – не понимают, как работает олимпийское движение. Мы должны подойти к Олимпиаде в полном понимании с МОК», – сказала Роднина.

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