Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесен на завтра из-за плохих погодных условий

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону перенесен на 18 марта из-за непогоды.

Ожидалось, что гонка начнется сегодня в Холменколлене в 17:20 по московскому времени.

Из-за снегопада и тумана организаторы перенесли старт на полчаса, но позднее было решено, что гонка состоится завтра.

Кубок мира. Спринт. Вирер стартует 19-й, Симон – 28-й, Ульсбю-Ройселанн – 34-й, Виттоцци – 54-й, Ханна Оберг – 67-й, Эльвира Оберг – 78-й, Херманн-Вик – 90-й