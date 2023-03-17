Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесен на завтра из-за плохих погодных условий

Теги Кубок мира по биатлону Холменколлен Биатлон

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону перенесен на 18 марта из-за непогоды.

Ожидалось, что гонка начнется сегодня в Холменколлене в 17:20 по московскому времени.

Из-за снегопада и тумана организаторы перенесли старт на полчаса, но позднее было решено, что гонка состоится завтра.

Кубок мира. Спринт. Вирер стартует 19-й, Симон – 28-й, Ульсбю-Ройселанн – 34-й, Виттоцци – 54-й, Ханна Оберг – 67-й, Эльвира Оберг – 78-й, Херманн-Вик – 90-й

 

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14 комментариев

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Ворона26
Бог сним, спреследованием. Главное, что выдан ордер Гааги на арест Путина
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верю_в_волшебство)
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Похоже, что сезон закончится в понедельник))) отменять гонки абсолютно неправильно, поэтому наверняка на понедельник масс-старты поедут или пасьюты рано-рано в воскресенье проведут
уже отменили пасьют(
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Adolf Glieder
Значит, минус пасьют. И МХГ Симон безо всякой борьбы. Мда.
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Кавабунга Шреддоголовый
Похоже, что сезон закончится в понедельник))) отменять гонки абсолютно неправильно, поэтому наверняка на понедельник масс-старты поедут или пасьюты рано-рано в воскресенье проведут
+1
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+1
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Huereka
Ответ Hardy
а пасьюта не будет что ли?
Завтра спринт, пасют отменен, в воскресенье масстарт
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-1
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петрович сектор1
Симон все ближе к бхг
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Славонычч
А Лужков Юрий Михайлович всегда разгонял туман на 9 мая 👈☁️
+5
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Melnikov1968
Расписание женских гонок в тар-тарары.
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Vicing Charlsson
Кина ни будет.
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OnlyDendy
Какого черта стадионы уровня КМ не оборудованы прожекторами? Отложили бы старт на вечер тогда
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OnlyDendy
Вот же отстой.
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Ворона26
Ответ Hardy
а пасьюта не будет что ли?
Не будет. В воскресенье мастарт
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gerr_max
Ответ Hardy
а пасьюта не будет что ли?
Наверно женский масс-старт отменят.
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Hardy
а пасьюта не будет что ли?
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