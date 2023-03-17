Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесен на завтра из-за плохих погодных условий
Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону перенесен на 18 марта из-за непогоды.
Ожидалось, что гонка начнется сегодня в Холменколлене в 17:20 по московскому времени.
Из-за снегопада и тумана организаторы перенесли старт на полчаса, но позднее было решено, что гонка состоится завтра.
Кубок мира. Спринт. Вирер стартует 19-й, Симон – 28-й, Ульсбю-Ройселанн – 34-й, Виттоцци – 54-й, Ханна Оберг – 67-й, Эльвира Оберг – 78-й, Херманн-Вик – 90-й
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