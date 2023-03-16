Йоханнес Бо о победе после коронавируса: «На самом деле я не был так уж болен»

прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в .

Норвежец пропустил предыдущий этап из-за коронавируса.

«На самом деле я не был так уж болен. Мне нездоровилось вечером после гонки преследования в Нове-Место, но потом я выспался и чувствовал себя хорошо на следующий день и далее.

В Эстерсунде было ужасно холодно. Если бы я вернулся к соревнованиям слишком рано, то мог бы выступить плохо в Холменколлене. Поэтому я решил набраться терпения», – сказал Бо.

Победа в спринте стала для него 17-й в сезоне – это новый рекорд по количеству побед за один сезон.

«Целью на уик-энд была 17-я победа. Я очень рад и горжусь тем, что мне это удалось», – добавил биатлонист.