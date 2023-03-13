Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

С 16 по 19 марта в норвежском Холменколлене пройдет 9-й этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Расписание гонок

16 марта, четверг

Спринт, мужчины

17.15

17 марта, пятница

Спринт, женщины

17.20

18 марта, суббота

Гонка преследования, мужчины

14.45

Гонка преследования, женщины

17.10

19 марта, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14.50

Масс-старт, женщины

17.10

📺 Смотрите Кубок мира по биатлону в Okko

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.