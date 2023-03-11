Петр Пащенко: «Поварницын тактически сделал все правильно, а я обжегся на своей самоуверенности»

Биатлонист Петр Пащенко назвал свою ошибку в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Сегодня Пащенко занял четвертое место в гонке. На финише он уступил Александру Поварницыну в борьбе за бронзу.

«Не могу сказать, что устал, но на финише… Это очень подходящий мне финиш, но не получилось отработать в последней части. Я нормально себя чувствовал, но когда включился на максимум, то понял, что быстро кончилась энергия и я не смогу убежать от Александра (Поварницына) на оптимальное расстояние, чтобы он не выкатился из-под меня.

На мосту он, конечно, красиво все сделал, правильно. Я немного не ожидал, это моя ошибка. Он раскрылся, начал работать палками, а я не смог из-под него выкатиться. На финише я с небольшим отставанием вышел, сделал все, что мог. Саня – молодец, тактически сделал все правильно, а я обжегся на своей самоуверенности.

Это хороший результат, хорошая дистанционная скорость. Нормально сработал три рубежа, а последний рубеж – в очередной раз неудовлетворительно, даже единицу нельзя поставить при таком-то ветре, он был рабочий. Хороший день, но не более того», – сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок Содружества. Латыпов победил в гонке преследования, Серохвостов – 2-й, Поварницын – 3-й