Александр Поварницын: «На фоне коронавируса обострились неврологические заболевания, бегаю сейчас с болью в спине»

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Биатлонист Александр Поварницын рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.

Спортсмен занял 6-е место в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

– Состояние сейчас не позволяет хорошо скоординироваться на лыжах, я пропустил часть тренировок из‑за болезни. По мышцам я свежий достаточно, но не хватает функционала. С точки зрения восстановления организма, неправильно, конечно, бежать сейчас, но надо показать здесь хоть какой‑то результат.

– Как вы перенесли ковид?

– Был заложен нос, чихал часто. Но на этом фоне обострились неврологические заболевания, я бегаю сейчас с болью в спине. Это сегодня повлияло, приходится преодолевать себя.

Я вообще первый раз за сезон заболел, я долго держался, но организм все‑таки дал слабину. А за всю пандемию я, наверное, второй раз переболел ковидом.

– Будете и дальше бежать в Тюмени, несмотря на боли в спине?

– Да. Самая острая стадия боли была в понедельник. Благодаря врачам, массажисту, мануальному терапевту становится полегче, спасибо им! – сказал Поварницын.

– Как ты относишься к тому, что братья Бо выступали с положительным тестом?

– Бывает же тест сомнительный, когда непонятно что у тебя. Если они не чувствовали никаких симптомов, не контактировали со всеми остальными, то почему бы и нет, почему бы не пробежать? Главное – обезопасить других в этой ситуации, – добавил биатлонист.

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2 комментария

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Биатлонная зима
Тоже терпит Саша боль в спине, выздоравливай
+1
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+1
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Погладь быка
Молодец, что с короной бегаешь среди других спорстменов. Не удивлюсь если Антона и заразил этот дружочек.
0
-4
-4
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