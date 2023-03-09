Истомин о Мироновой: «Сейчас состояние лучше, она настроена стартовать в Тюмени. Одну гонку пробежим, а дальше посмотрим»

Теги сборная России жен Кубок России Светлана Миронова Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Светлана Миронова выступит как минимум в одной гонке на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин.

– Те две гонки в Чайковском (на этапе Кубка России – Sports.ru) дались непросто Свете. Сейчас состояние лучше, она настроена стартовать в Тюмени.

– Во всех трех гонках?

– Пока рано говорить об этом. Одну пробежим, а дальше посмотрим, – сказал Истомин.

PARI Кубок Содружества. Спринт. Юрлова-Перхт стартует 15-й, Куклина – 21-й, Казакевич – 28-й, Алимбекова-Смольская – 33-й, Миронова – 40-й

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2 комментария

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Andrew Petrov
Миронова не тянет это очевидно,перед ней дилемма закончить или мучаться дальше...
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притвиц
Да оставьте Вы уже в покое Светлану, ясно уже, в спорте мировых достижений она уже закончила карьеру и главная проблема тут в голове у спортсменки.
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