Йоханнес Бо досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23. 

После этапа Кубка мира в Нове Место на счету Йоханнеса было 1319 очков. Теоретически его мог обойти соотечественник Стурла Лагрейд, но из-за коронавируса он не выйдет на старт индивидуальной гонки на Кубке мира в Эстерсунде. Оставшихся гонок (5) Лагрейду не хватит, чтобы обойти Бо-младшего. 

В текущем сезоне Йоханнес Бо одержал 16 побед в личных гонках. Также он установил рекорд по количеству попаданий на подиум в личных гонках – 19 раз подряд. 

На ЧМ-2023 в Оберхофе он выиграл 5 золотых медалей, серебро и бронзу. 

Для Йоханнеса Бо это четвертый в карьере Большой Хрустальный глобус. 

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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14 комментариев

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Саня Ярмолович
Россиян нету вот и выграл осматик позор
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Владимир Жуков
неожиданно...
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Мистер Блин
йоханес , сопли подбери)
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Adolf Glieder
Ответ Владимир Ватутин
Если припараты от астмы признают допингом(немецкие врачи взялись),то этот супермен сразу сдуется(как Фуркад когда закончилось т.и.),а скорей всего закончит.
Взялись - и не доказали преимущество. И какое ТИ было у Фуркада?
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Adolf Glieder
Ответ AndreyEN
А без препаратов своих где бы был этот паробиатлонист?
А какие у него препараты?
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Владимир Ватутин
Ответ AndreyEN
А без препаратов своих где бы был этот паробиатлонист?
Если припараты от астмы признают допингом(немецкие врачи взялись),то этот супермен сразу сдуется(как Фуркад когда закончилось т.и.),а скорей всего закончит.
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-3
-3
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Viks
В этом сезоне Йося вне конкуренции и по скорости и по стрельбе.
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Andrew Petrov
Беся монстр)))уймись...
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Maxximus
Ответ sav187
Есть все шансы обойти Фуркада и Бьорндалена по всем параметрам.
Читер 99 уровня 😂
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AndreyEN
А без препаратов своих где бы был этот паробиатлонист?
+3
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Алексей Матыгин
когда нет конкурентов,легче побеждается!)
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Наталья Кузнецова
Красаучиг!!!
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Кавабунга Шреддоголовый
По тому темпу, что он взял со старта сезона, оставался лишь один вопрос - когда он оформит победу?
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sav187
Есть все шансы обойти Фуркада и Бьорндалена по всем параметрам.
0
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