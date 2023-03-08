Йоханнес Бо досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.

После этапа Кубка мира в на счету Йоханнеса было 1319 очков. Теоретически его мог обойти соотечественник , но из-за коронавируса он не выйдет на старт индивидуальной гонки на Кубке мира в Эстерсунде. Оставшихся гонок (5) Лагрейду не хватит, чтобы обойти Бо-младшего.

В текущем сезоне Йоханнес Бо одержал 16 побед в личных гонках. Также он установил рекорд по количеству попаданий на подиум в личных гонках – 19 раз подряд.

На ЧМ-2023 в Оберхофе он выиграл 5 золотых медалей, серебро и бронзу.

Для Йоханнеса Бо это четвертый в карьере Большой Хрустальный глобус.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам