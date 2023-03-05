Йоханнес Бо попал на подиум в 19-й гонке подряд. Он побил рекорд Мартена Фуркада

Йоханнес Бо попал на подиум в 19-й гонке подряд, побив рекорд .

Серия норвежского биатлониста началась на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, после победы в спринте. После этого Бо не опускался ниже третьего место ни в одной из личных гонок, включая чемпионат мира-2023 в Оберхофе.

Только в одной гонке сезона Бо не смог попасть на подиум – это случилось в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти, которая открывала сезон.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Мартену Фуркаду – 18 гонок подряд в сезонах-2016/17 и 2017/18.

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