Йоханнес Бо попал на подиум в 19-й гонке подряд. Он побил рекорд Мартена Фуркада

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии рекорды Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо попал на подиум в 19-й гонке подряд, побив рекорд Мартена Фуркада.

Серия норвежского биатлониста началась на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, после победы в спринте. После этого Бо не опускался ниже третьего место ни в одной из личных гонок, включая чемпионат мира-2023 в Оберхофе.

Только в одной гонке сезона Бо не смог попасть на подиум – это случилось в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти, которая открывала сезон.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Мартену Фуркаду – 18 гонок подряд в сезонах-2016/17 и 2017/18.

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6 комментариев

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NoWar
Ответ Николай Горнаков
Американцы крышуют норвежцев. так как ноги взорвали газопровод. теперь все понятно становится.
Ох уж эти всесильные американцы!
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Николай Горнаков
Американцы крышуют норвежцев. так как ноги взорвали газопровод. теперь все понятно становится.
+1
0
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regnengeist
так держать! молодец!
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khcqpr49kv
Надо делать отдельный ЧМ для астматиков! А то совсем не равная бортба с и ключениями
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Анатолий К
Короновирус ему помогает, больной бежит
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Adolf Glieder
Только Фуркад в стыке сезонов так делал, а Бё в одном сезоне. Мелочь, а приятно.
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