Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон проиграл 0,1 секунды, Йоханнес Бо – больше минуты
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал быстрейший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2022/23
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 26.00,9
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,1
3. Филипп Наврат (Германия) – 16,3
4. Антонин Гигонна (Франция) – 29,1
5. Йеспер Нелин (Швеция) – 42,3
6. Бенедикт Долль (Германия) – 42,6
7. Фабьен Клод (Франция) – 44,0
8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 44,6
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 46,3
10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 49,2
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 53,4...
19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.11,1...
28. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.34,8...
38. Антонин Гигонна (Франция) – 1.56,8 (4)
Скорострельность
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,0 (5)
2. Кристиан Гоу (Канада) – 1.29,5 (3)
3. Якко Ранта (Финляндия) – 1.30,2 (4)
4. Симон Эдер (Австрия) – 1.36,3 (2)
5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.37,3 (2)
6. Богдан Цымбал (Украина) – 1.38,8 (3)...
21. Фабьен Клод (Франция) – 1.47,7 (4)
22. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.48,4 (5)
19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.45,9 (2)...
25. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.49,3 (1)...
32. Бенедикт Долль (Германия) – 1.54,3 (2)
Чистое время пасьюта
1. Флоран Клод (Бельгия) – 30.48,6
2. Филипп Наврат (Германия) – 4,4
3. Бенедикт Долль (Германия) – 6,0
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 17,9
5. Давид Цобель (Германия) – 18,6
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 20,8
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22,5...
10. Йоханнес Бо (Норвегия) – 36,5...
12. Тарьей Бо (Норвегия) – 41,1
13. Антонин Гигонна (Франция) – 48,4
14. Фабьен Клод (Франция) – 51,4
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