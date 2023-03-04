Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон проиграл 0,1 секунды, Йоханнес Бо – больше минуты

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Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал быстрейший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 26.00,9

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,1

3. Филипп Наврат (Германия) – 16,3

4. Антонин Гигонна (Франция) – 29,1

5. Йеспер Нелин (Швеция) – 42,3

6. Бенедикт Долль (Германия) – 42,6

7. Фабьен Клод (Франция) – 44,0

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 44,6

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 46,3

10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 49,2

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 53,4...

19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.11,1...

28. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.34,8...

38. Антонин Гигонна (Франция) – 1.56,8 (4)

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,0 (5)

2. Кристиан Гоу (Канада) – 1.29,5 (3)

3. Якко Ранта (Финляндия) – 1.30,2 (4)

4. Симон Эдер (Австрия) – 1.36,3 (2)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.37,3 (2)

6. Богдан Цымбал (Украина) – 1.38,8 (3)...

21. Фабьен Клод (Франция) – 1.47,7 (4)

22. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.48,4 (5)

19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.45,9 (2)...

25. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.49,3 (1)...

32. Бенедикт Долль (Германия) – 1.54,3 (2)

Чистое время пасьюта

1. Флоран Клод (Бельгия) – 30.48,6

2. Филипп Наврат (Германия) – 4,4

3. Бенедикт Долль (Германия) – 6,0

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 17,9

5. Давид Цобель (Германия) – 18,6

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 20,8

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22,5...

10. Йоханнес Бо (Норвегия) – 36,5...

12. Тарьей Бо (Норвегия) – 41,1

13. Антонин Гигонна (Франция) – 48,4

14. Фабьен Клод (Франция) – 51,4 

4 комментария

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etozhelesha
Ну Бё последний круг пешком прошел уже
+4
0
+4
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Xell
Понсилуома монстр. С 5промахами бронза.
+3
-1
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Ворона26
Жду, когда же Понсилуома подтянет стрельбу хотя бына 8-10%. Хуже него никт0 не стреляет из двадцатки сильнейших в тотале.Два сезона подряд стойка 75%, лежка 75%, хотя бы вернулся к тойсвоей стрельбе, что была при Пихлере.Молодого немца, тренера по стрельбе впору менять-провал у всех шведов
+3
0
+3
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Евгений Яшугин
Мартину-респект!
+3
0
+3
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