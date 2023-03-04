Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон проиграл 0,1 секунды, Йоханнес Бо – больше минуты

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал быстрейший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 26.00,9

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,1

3. Филипп Наврат (Германия) – 16,3

4. Антонин Гигонна (Франция) – 29,1

5. (Швеция) – 42,3

6. Бенедикт Долль (Германия) – 42,6

7. Фабьен Клод (Франция) – 44,0

8. (Норвегия) – 44,6

9. (Италия) – 46,3

10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 49,2

11. Кристиансен (Норвегия) – 53,4...

19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.11,1...

28. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.34,8...

38. Антонин Гигонна (Франция) – 1.56,8 (4)

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,0 (5)

2. Кристиан Гоу (Канада) – 1.29,5 (3)

3. Якко Ранта (Финляндия) – 1.30,2 (4)

4. Симон Эдер (Австрия) – 1.36,3 (2)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.37,3 (2)

6. Богдан Цымбал (Украина) – 1.38,8 (3)...

21. Фабьен Клод (Франция) – 1.47,7 (4)

22. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.48,4 (5)

19. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.45,9 (2)...

25. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.49,3 (1)...

32. Бенедикт Долль (Германия) – 1.54,3 (2)

Чистое время пасьюта

1. Флоран Клод (Бельгия) – 30.48,6

2. Филипп Наврат (Германия) – 4,4

3. Бенедикт Долль (Германия) – 6,0

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 17,9

5. Давид Цобель (Германия) – 18,6

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 20,8

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22,5...

10. Йоханнес Бо (Норвегия) – 36,5...

12. Тарьей Бо (Норвегия) – 41,1

13. Антонин Гигонна (Франция) – 48,4

14. Фабьен Клод (Франция) – 51,4