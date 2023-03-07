Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
9-12 марта в шведском Эстерсунде пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Эстерсунд, Швеция
Расписание гонок
9 марта, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
15:15
Индивидуальная гонка, мужчины
18:20
11 марта, суббота
Эстафета, женщины
16:00
Эстафета, мужчины
15:50
Гонка преследования, женщины
18:30
12 марта, воскресенье
Масс-старт, женщины
15:00
Масс-старт, мужчины
18:00
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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