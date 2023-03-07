Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

9-12 марта в шведском Эстерсунде пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Расписание гонок

9 марта, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

15:15

Индивидуальная гонка, мужчины

18:20

11 марта, суббота

Эстафета, женщины

16:00

Эстафета, мужчины

15:50

Гонка преследования, женщины

18:30

12 марта, воскресенье

Масс-старт, женщины

15:00

Масс-старт, мужчины

18:00

📺 Смотрите Кубок мира по биатлону из Нове-Место – в Okko

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.