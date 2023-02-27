Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
2-5 марта в чешском Нове-Место пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок мира по биатлону-2022/23
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Расписание гонок
2 марта, четверг
Спринт, мужчины
18:10
3 марта, пятница
Спринт, женщины
18:10
4 марта, суббота
Гонка преследования, мужчины
15:50
Гонка преследования, женщины
17:45
5 марта, воскресенье
Смешанная эстафета
13:30
Сингл-микст
17:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.
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