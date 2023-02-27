Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

2-5 марта в чешском Нове-Место пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Расписание гонок

2 марта, четверг

Спринт, мужчины

18:10

3 марта, пятница

Спринт, женщины

18:10

4 марта, суббота

Гонка преследования, мужчины

15:50

Гонка преследования, женщины

17:45

5 марта, воскресенье

Смешанная эстафета

13:30

Сингл-микст

17:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на сайте Eurovision Sports.