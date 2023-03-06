Ульсбю-Ройселанн, Тандревольд, Дале и Кристиансен вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде. Братья Бо и Лагрейд выступят только в масс-старте
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 9 по 12 марта
Тарьей и Йоханнес Бо, а также Стурла Хольм Лагрейд планируют выступить только в масс-старте.
Ранее биатлонисты сдали положительные тесты на коронавирус. Лагрейд пропустил этап в Нове-Место, а братья Бо не выступили там в эстафетах.
Состав сборной Норвегии
Женщины
Каролине Кноттен
Юни Арнеклейв
Рагнхильд Фемстейневик
Мужчины
Вебьорн Сорум
Тарьей и Йоханнес Бо, Стурла Хольм Лагрейд – только масс-старт
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