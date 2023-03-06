Ульсбю-Ройселанн, Тандревольд, Дале и Кристиансен вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде. Братья Бо и Лагрейд выступят только в масс-старте

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в шведском , который пройдет с 9 по 12 марта

и , а также Стурла Хольм Лагрейд планируют выступить только в масс-старте.

Ранее биатлонисты сдали положительные тесты на коронавирус. Лагрейд пропустил этап в Нове-Место, а братья Бо не выступили там в эстафетах.

Состав сборной Норвегии

Женщины

Каролине Кноттен

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Мужчины

Вебьорн Сорум

Тарьей и Йоханнес Бо, Стурла Хольм Лагрейд – только масс-старт