Ульсбю-Ройселанн, Тандревольд, Дале и Кристиансен вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде. Братья Бо и Лагрейд выступят только в масс-старте

Теги Кубок мира по биатлону Тарьей Бо Йоханнес Бо Марте Ульсбю-Ройселанн Ветле Шостад Кристиансен Александр Андерсен Ингрид Ланмарк Тандревольд Эндре Стремсхайм Каролине Кноттен Рагнхильд Фемстейневик Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Юни Арнеклейв Вебьорн Сорум Эстерсунд Ида Лиен Биатлон

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 9 по 12 марта

Тарьей и Йоханнес Бо, а также Стурла Хольм Лагрейд планируют выступить только в масс-старте.

Ранее биатлонисты сдали положительные тесты на коронавирус. Лагрейд пропустил этап в Нове-Место, а братья Бо не выступили там в эстафетах. 

Состав сборной Норвегии

Женщины

Марте Ульсбю-Ройселанн

Ингрид Тандревольд

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Мужчины

Эндре Стремсхайм

Александр Андерсен

Вебьорн Сорум

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале

Тарьей и Йоханнес Бо, Стурла Хольм Лагрейд – только масс-старт

2 комментария

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etozhelesha
Жаль, что глобус в индивидуалке уплыл
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Cube Litening C:68X
Прокапаные Ройся с хомяком возьмут медали золотые..😁
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